Balas imparables en el espacio público

Las vendettas y los ajustes de cuentas no paran en el Área Metropolitana de Guadalajara. Ayer tocó en Zapopan, nuevamente a plena luz del día en la Colonia Jardines Tepeyac, en el cruce de la Avenida Clouthier y la Avenida Guadalupe, dos muy transitadas vías, en las que nuevamente los policías brillaron por su ausencia y no pudieron inhibir, y menos evitar el ataque de tres sicarios contra un hombre que llegó a la tintorería escoltado por dos guardias privados.

La víctima, un abogado fiscalista, y sus dos escoltas resultaron heridos, lograron salvar la vida al enfrentar a los agresores, que en su huida y ya malheridos, atropellaron a un motociclista que dejaron lesionado. Los atacantes llegaron a un hospital cercano, en el cual uno de ellos murió.

Como siempre pasa, bajo muy contadas excepciones, las patrullas de Zapopan llegaron después del tiroteo en el que se alcanzaron a percutir más de 40 casquillos, que aturdieron y causaron pánico entre quienes visitaban la plaza comercial y otros negocios aledaños poco antes de las 13:00 horas.

Este nuevo sobresalto de violencia ocurrió justo un día antes de que se cumpla un mes de ocurrida la balacera inédita en la Colonia Santa Eduwiges, de Guadalajara, en los límites con Zapopan, en la que 30 sicarios dispararon a placer más de dos mil 100 tiros de armas de grueso calibre para cazar a Alberto “El Prieto” Valencia, junto con su hija y uno de sus escoltas.

Además de que el caso sigue en la total impunidad por no tener un solo detenido, siguen también pendientes las investigaciones que el coordinador del gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón, anunció que hacían en la Fiscalía estatal y en las Comisarías de Guadalajara y Zapopan, para revisar qué había sucedido con las evidentes omisiones policiales que denunciaron vecinos por la tardanza de las patrullas para llegar a auxiliarlos y detener a los pistoleros.

¿Qué pasó ayer con los protocolos policiales?, ¿Funcionaron o no?, ¿Ahora sí ayudó el sistema de videovigilancia Escudo Urbano o nuevamente estaban volteando a otro lado?

Ahora que las balas de los delincuentes volvieron a poner en riesgo el espacio público de todos, en el gabinete de seguridad podría dar cuenta de su actuación de ayer y aprovechar para informar cómo van las investigaciones internas por las omisiones policiales de hace hoy justo un mes en la Colonia Santa Eduwiges.

Porque la balacera de ayer volvió a poner frente a todos la persistencia y libertad de acción de los grupos delincuenciales y la ausencia de una respuesta eficaz de las autoridades.

Y nos dejó claro que la violencia seguirá repitiéndose si la impunidad es la constante y se normaliza.