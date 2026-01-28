Deshumanizados, pero bien soberanos

Por una parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que “... México va a seguir siendo solidario” con Cuba cuando se le pregunta sobre el envío de petróleo, pero por otra, deja entrever que si se suspendió recientemente el abasto a la isla es en relación “... de lo que defina Pemex en función de los contratos”, pero agrega, “... o ya en todo caso del gobierno la decisión humanitaria en determinadas circunstancias”. Entonces, si realmente se suspende el abastecimiento por cuestiones contractuales y el que regalábamos por cuestiones “humanitarias”, México ya no es tan “solidario" y demuestra que nos hemos deshumanizado.

Pero vamos por partes. Los cuestionamientos sobre el envío de crudo a Cuba surgen como tema de conversación a partir de la detención de Nicolás Maduro en Caracas y del comentario de Donald Trump en su red social, quien dijo “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba - Cero!” Trump se refería a los envíos de petróleo y asistencia monetaria desde Venezuela, pero el mensaje también tenía como destino a nuestro país por la “ayuda humanitaria” petrolera que se estaba proporcionando.

Ayer a la presidenta se le cuestiono porque esta decisión, “... se toma ahora y no antes”, y la respuesta fue cantinflesca: “Pues así como durante un tiempo no se envió y después si se envió, y otro tiempo no se envió y si se envió”, y ante el obvio titubeo presidencial con intención de “confundir” o evadir el tema, se le “arrinconó” con una pregunta incómoda, “¿Esa soberanía de Pemex incluye mantener acuerdos energéticos con Cuba, aun cuando incomodan a Washington?”, aprovechando la mandataria para retomar su tema favorito, la soberanía: “Nosotros hemos planteado todo el tiempo que, primero, que México toma decisiones soberanas. Y no lo ha hecho solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos, en relación con Cuba”, y extendiendo la respuesta que México siempre está dispuesto a ser mediador en lo conflictos por la vía pacífica, y que así se lo ha manifestado a Washington. Sin embargo, quien preguntaba regreso al tema inicial, “Los envíos se va a renovar en algún momento o ya es una decisión?”, a lo que la respuesta presidencial fue cortante, “En todo caso, se informará”.

Sheinbaum está parada en el “filo de navaja” en muchos temas de la relación con quien despacha desde la oficina Oval de la Casa Blanca. Y ante las obviedades -como es el caso de freno a las “donaciones” de petróleo a Cuba- por las presiones sometidas por Trump, debe recurrir a respuestas en base a más sentido común, lógica y alejados de la ya famosa “soberanía” que tanto se pregona.

Usted, ¿qué opina?