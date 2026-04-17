Aplican reforma con retroactividad

Mientras algunos jueces ya comenzaron a batear los primeros amparos contra el tope de 70 mil pesos mensuales a las pensiones de la burocracia federal, en la práctica el tijeretazo ya se aplicó… y sin aviso.

Nos cuentan que desde la primera quincena de abril varios jubilados recibieron depósitos más ligeros. Y es que el ajuste pega, sobre todo, a quienes venían cobrando entre 100 mil y hasta un millón de pesos mensuales, particularmente en organismos como CFE, Pemex o la extinta Luz y Fuerza.

Los afectados alegan arbitrariedad y una Constitución tratada como sugerencia opcional. Mientras el tema llega a la Suprema Corte, queda claro: primero se recorta, luego —si hay tiempo— se debate.

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Nos dicen que Jalisco está estrenando delegado del IMSS. Se trata del doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, cirujano cardiotorácico con casi 30 años de carrera. Sustituye a Karla López, quien fue enviada a otra misión, porque en el IMSS los cambios también laten… pero por rotación administrativa.

El nuevo delegado viene de Guanajuato como parte de los enroques aprobados por Zoé Robledo, director general del IMSS, donde unos suben, otros se mueven y todos siguen en la operación.

Habrá que ver si en Jalisco aplica una cirugía mayor al sistema… o sólo consulta externa para los pendientes.

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Nos comentan que en la última sesión extraordinaria, el Congreso de Jalisco se convirtió en un espacio de alta tensión política, con intercambios ríspidos, señalamientos directos y una evidente reconfiguración de fuerzas.

Uno de los temas que llamó la atención fue el siguiente: la diputada priista Cuquis Camarena emergió como una figura clave al asumir la defensa de la panista Claudia Murguía, quien terminó su periodo como coordinadora del PAN. Pero cuentan que la postura de Cuquis no quedó aislada: Morena, Futuro y Hagamos se sumaron al respaldo, generando suspicacias sobre una posible convergencia política en el Legislativo estatal.

El episodio dejó abierta una interrogante para el corto plazo: ¿Se trata de una coincidencia coyuntural o del inicio de un reacomodo mayor, en el que la priista podría estar marcando distancia del PRI y acercándose a la órbita de la 4T?