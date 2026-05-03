Antonelli causa sensación con su tercera victoria consecutiva

El italiano Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven de la historia en obtener tres posiciones de privilegio y sendas victorias en tres Grandes Premios de Formula 1 consecutivos a sus 19 años y 251 días, al ganar el Gran Premio de Miami con una demostración de manejo digna de un campeón experimentado, aprovechando al máximo el madruguete que el equipo Mercedes le hizo a McLaren al detenerlo en fosos por el compuesto duro en el giro 27 de 57, uno antes que Norris, líder de la carrera en ese momento.

Asistir al Autódromo de Miami me permitió ser testigo de que el espectáculo de la F1 está en franca recuperación tras las críticas que muchos aficionados y algunos pilotos emitieron sobre el vacío de rendimiento en los autos durante las tres primeras fechas celebradas en Australia, China y Japón, producto de la falta de claridad en la interpretación del nuevo reglamento que entró en vigor este año.

Las lamentables cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita abrieron una ventana de 5 semanas que fue claramente aprovechada por los once equipos participantes, presentando autos que, si bien no están en el nivel deseado, si lo están en el camino correcto para obtenerlo. Prueba de ello es el avance obtenido por McLaren, Ferrari y Red Bull -a pesar de las sanciones- entre los equipos de punta, Alpine, Williams, Haas y Audi entre los equipos de media tabla, y para gusto de la afición mexicana, Cadillac, entre los equipos de la parrilla baja.

Norris dominó la carrera corta el sábado y estuvo cerca de repetirlo el domingo de no haber sido por la magistral actuación de Antonelli que confirmó a Mercedes como el equipo a vencer en el 2026, pero los diversos duelos por la punta, que estuvo en manos de cinco pilotos diferentes durante el Gran Premio, sumados a los múltiples duelos por posiciones secundarias entre pilotos de diferentes equipos, son prueba de que el espectáculo de la máxima categoría regresó al primer nivel.

Tras las sanciones por los incidentes ocurridos durante la carrera, McLaren obtuvo la mayor cantidad de puntos durante el fin de semana con 48, seguido de Mercedes con 45, Ferrari 20, Red Bull 14, Alpine 7 y Williams 3.

El ritmo de carrera mostrado por los autos papaya hizo recordar el dominio desplegado el año anterior, sumándose a los autos alemanes e italianos como grandes protagonistas. Habrá que ver su comportamiento en Canadá para darnos una idea de la magnitud del repunte que obtuvieron en Florida.

Antonelli se suma a Russell como serio contendiente al título de este año. Aun cuando el arranque de temporada de George fue imponente, su desempeño en las últimas tres carreras no ha sido el esperado y Toto debe estar consciente de que su protegido es la carta fuerte del presente y el futuro. Si Russell pensó que este era su año, tiene 20 puntos de diferencia con respecto a su compañero para motivarlo a mantener vivas sus posibilidades de coronarse.

El trompo sufrido por Leclerc al intentar mantenerse cerca de Piastri al final de la carrera dañó su auto y propicio que lo sancionaran por rodar fuera de pista en su intento por mantener la cuarta posición. El monegasco peleó de tú a tú con Antonelli, Verstappen, Norris y Piastri, lo que habla de un Ferrari en franca recuperación y de un piloto con sed de triunfo. No podemos decir lo mismo de Hamilton, su ritmo nunca estuvo a la altura del de su compañero.

Red Bull cuenta únicamente con un piloto para competir por la punta. Ingresar a Max por duras en el giro 7 le permitió liderar la carrera durante las detenciones a fosos de sus contrincantes, no volverlo a ingresar lo dejó sin adherencia para defenderse en los últimos giros.

Franco Colapinto ejecutó una carrera fenomenal motivado por los miles de connacionales que asistieron al evento. El argentino mostró que también sabe traducir las posibilidades de su auto en puntos valiosos.

Sainz y Albon ejecutaron una carrera consistente que esperemos sea el reinicio del repunte que pareció haber sido alcanzado en China.

Aun cuando no pudieron sumar puntos, Bearman y Bortoletto se mantuvieron en la pelea de los equipos de media tabla a bordo del Haas y Audi.

Alonso tuvo que emplearse a fondo y con el orgullo a tope, para superar a Pérez. El ritmo de carrera que mantuvo Checo fue motivante y claramente mejor que el de Bottas. Cadillac avanza con pasos firmes carrera tras carrera mientras que Aston Martin no proyecta una línea promisoria.

La quinta fecha de la temporada se mantiene en el continente americano para correr en el circuito Gilles Villeneuve del 22 al 24 de mayo.

No hay razón para que las emociones vividas este fin de semana no se repitan en Montreal. El repunte de los equipos es evidente a partir de la primera revisión al reglamento con respecto a la entrega de potencia entre las unidades de combustión interna y eléctrica.

Es posible que a muchos no los haya convencido la carrera de Miami, pero es imposible negar que fue espectacular.