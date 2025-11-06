Antiinstrucciones para un plan Michoacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha convocado a una tormenta de ideas para generar un plan de seguridad y justicia en Michoacán. Respetuosamente, aquí pergeño unas breves sugerencias de qué no hacer al armarlo.

1) No incluya a Alfredo Ramírez Bedolla. Desde antes del asesinato de Carlos Manzo, el que cobra de gobernador en Michoacán ya había dado pistas de que no es, en forma alguna, un factor para la paz en su estado. Y tras la crisis por ese homicidio, su actuación ha dejado muchísimo qué desear. Por si eso no fuera suficiente, es público y notorio que Bedolla es parte del problema. Dejarlo fuera ayuda a no contaminarse con información o sesgada o interesada.

2) No involucre, de momento, a Omar García Harfuch ni a los titulares de la Marina y la Defensa. Que ellos se ocupen de seguir con lo que estaban haciendo (dicho sin sarcasmo). Que cubran, digamos, la retaguardia: que garanticen (ahora sí) la seguridad de Uruapan, que estrena presidenta municipal; que resuelvan el acertijo de la extorsión en Apatzingán y tantas otras regiones. Si insiste en pedirles información actual, no pierda de vista que pueden tener ceguera de taller.

3) Saque del tema a la secretaria de Gobernación. En su libro usted dice que Rosa Icela Rodríguez es la mejor política que conoce. Pues el asesinato de Manzo tiene una gran dimensión política. La gobernabilidad de ese Estado se vio sacudida desde el sábado y la palabra crisis se volvió recurrente e impactó en Palacio. Encárguele otras cosas, que no se le incendien otras entidades, por ejemplo; que atienda damnificados de Veracruz y Puebla. De momento, en Michoacán no la van a extrañar. Y usted tampoco pues ya vimos que no hizo diferencia política.

4) Lea la prensa. Ponga a alguien que le resuma lo que se dice de la crisis michoacana, orígenes, contexto histórico, sugerencias, ideas, críticas. Lea por ejemplo a Eunice Rendón, con experiencia académica y en el terreno. Mande a alguien a la hemeroteca y analice el fracaso de Peña Nieto, el de Calderón, el de Salinas en Michoacán. Diga lo que quiera en la mañanera sobre los medios, pero no deje de analizar, con gente estudiada no con los panegiristas de siempre, lo que se publica.

5) No ponga al frente del esfuerzo a alguien que no se juegue nada ahí. El antiejemplo de Alfredo Castillo es diáfano: era un enviado de EPN y estuvo solo de entrada por salida, apurado en cumplirle al jefe antes que en hacer una diferencia duradera. En su equipo tiene a alguien que sí siente y se conduele por Michoacán. Sus siglas son LCB. Para que la cuña apriete…

6) Si la Presidenta no va a Cherán, Cherán puede ir a la Presidencia. Usted le debe una parte de su formación a Cherán, municipio libre donde los haya. Si usted no puede ir, por lo que sea, invítelos a Palacio. Una reunión a solas, usted y ellas y ellos… esos vecinos de Cherán nunca le van a mentir a su presidenta.

7) Todo plan tiene tres elementos: alcance, tiempo y recursos. No escatime en lo último, presidenta, pero sobre todo fije claramente el primero: se trata de armar un proyecto no para la siguiente elección, sino para la próxima generación.

8) Finalmente, no matice el reto. Esto costará, en el mejor de los casos y citando al clásico, sangre, sudor y lágrimas. Muertes como la de Carlos Manzo, el limonero Bernardo Bravo y tantas otras habrán valido de algo si al final sus hijos viven sin miedo.