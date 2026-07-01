Allá, es parte de un museo, aquí, continúan esperando

Aquí -en México-, todo sigue siendo una incógnita, de cómo realmente lo convencieron, lo engañaron o lo secuestraron, de quien fue la idea, de quien encabezó el operativo, de cómo exactamente se lo llevaron, de quien era el piloto y quien era el propietario de la avioneta. Estoy haciendo referencias a lo sucedido el 25 de julio de 2024, cuando desde Sinaloa fue llevado Ismael “El Mayo” Zambada al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, donde era esperado por agentes del Buró de Investigaciones Federales (FBI) que lo detuvieron.

Hay muchas versiones y especulaciones, y mientras que en Estados Unidos las autoridades correspondientes nadie habla de los detalles de la operación, en Palacio Nacional se continúa esperando una respuesta explicativa de cómo la justicia estadounidense participó o permitieron el traslado del capo, asumiendo que Zambada fue secuestrado en Culiacán y llevado al país vecino violando la soberanía mexicana.

Ya casi se cumplen dos años de la detención de “El Mayo”, su proceso judicial avanza en las cortes y lo que fue un elemento primordial para cumplimentar su captura, como lo fue el avión Beechcraft King Air, que tenía matrículas sobrepuestas y del que se dice que no se puede rastrear a quien pertenecía, será exhibido en el museo aéreo “War Eagles Air Museum” -de la Fuerza Aérea de Estados Unidos-, que se localiza en el mismo aeropuerto donde aterrizó originalmente con tan “distinguido” pasajero.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, engañó a “El Mayo” para que se subiera al avión diciéndole que iba a ver propiedades inmobiliarias en el norte de México. Zambada García no sabía que ese sería su último vuelo en libertad, ya que al aterrizar lo esperaban los agentes para detenerlo y que pasara los últimos años de su vida tras las rejas. En aquel entonces, el presidente López Obrador dijo que estaba a la espera de que las autoridades estadounidenses ofrecieran “un informe completo”. Esa espera -ya de casi dos años-, con otra protagonista en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, continúa, y el avión, donde el capo fue trasladado, está a punto de ser exhibido en un museo como testimonio histórico en donde “viajó” uno de los capos más grandes de la historia.

Usted, ¿qué opina?