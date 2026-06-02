Alerta, Jalisco

La imagen de la primera tormenta del temporal el pasado domingo anticipa lo que vendrá: una fila de autos flotando sobre la lateral de López Mateos, frente a una mueblería, un clásico que se repite cada año.

Sin embargo, algo podemos hacer como habitantes de este “mundo acuático”.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara hay 310 sitios inundables y más de la mitad son considerados puntos críticos por el alto nivel de riesgo, entre ellos diez pasos a desnivel.

El Mapa Único de Inundaciones 2026 del Imeplan está disponible en este enlace de Google Maps: jnlomeli.short.gy/mapa_inundaciones_zmg

Cada año tenemos claro que la metrópoli se va a inundar, sólo ignoramos qué día y dónde. La ruleta rusa comienza siempre con un trueno en el cielo ennegrecido.

Este año hay una alternativa, modesta, pero funcional por el momento.

Se trata de la aplicación para dispositivos móviles Jalisco Alerta, a cargo de Protección Civil del Estado para difundir alertas tempranas sobre fenómenos perturbadores.

Por medio de una notificación oportuna, te informa de lluvias, inundaciones, vientos, ciclones, sismos, tolvaneras, heladas, incendios, contingencias atmosféricas y cierres viales. También publica contenido preventivo.

Así me enteré de la tormenta del domingo (alcancé a meter la ropa) y del cierre que se mantuvo en la carretera a Nogales, a la altura de la Moderna, toda la mañana del lunes.

La aplicación es gratuita, no solicita datos personales sensibles y funciona mediante GPS o código postal para enviarte sólo los avisos relevantes para tu zona.

Su sistema de clasificación es sencillo y útil: un Aviso es información preventiva sobre una situación que podría volverse riesgosa; una Advertencia indica un riesgo ya confirmado que exige precauciones; y una Alerta señala peligro inminente que requiere actuar de inmediato.

Está disponible en App Store y Google Play, en donde tiene poco más de 50 mil descargas, realmente muy pocas para una entidad de 8 millones de habitantes. La encuentras como Jalisco Alerta.

Todavía le falta su prueba de fuego en pleno temporal, pero mientras el gobierno estatal, el SIAPA y los municipios siguen sin resolver la deuda histórica con la infraestructura hídrica de la metrópoli, tener esta herramienta en el bolsillo es mejor que adivinar mirando el cielo.