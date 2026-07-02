Tres días después de que se celebró el cuarto y último partido de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA en el estadio de las Chivas aquí en Guadalajara, el Gobierno del Estado que encabeza Pablo Lemus Navarro se dignó por fin a presentar una propuesta para poner fin al agua puerca que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) sirve a millones de tapatíos.

Agua puerca. No se puede llamar de otra manera a una agua que llega turbia, chocolatina, color a tejuino o de plano negra. Agua puerca. No se puede llamar de otra manera a una agua que llega con olor a drenaje, huevo podrido o a animal muerto. Es una agua que además llega a tener heces fecales o metales pesados como aluminio, según se ha confirmado en los análisis de laboratorio de frascos con agua que más de 800 vecinos han entregado para hacer las llamadas “muestras vecinales” a las que han convocado una serie de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Hace años que viene ocurriendo este deterioro en la calidad que surte el organismo operador a millones de tapatíos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero la mala calidad ha empeorado en los meses recientes, especialmente este 2026. En los reportes que se presentaban años atrás el mal servicio se circunscribía a pocas colonias de la metrópoli, pero ahora hay reportes de agua puerca prácticamente en toda la zona metropolitana, especialmente en Guadalajara que se abastece mayoritariamente de agua del lago de Chapala que se vierte por el viejo acueducto y cuya agua supuestamente es tratada en la planta potabilizadora No. 1 en Miravalle.

Los efectos de esa agua de mala calidad ya están siendo reportados por los usuarios a través de distintas redes e incluso con quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Y los efectos en la salud son admitidos por las propias autoridades. El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera Ávila, reconoció que el agua sucia, con mal olor y con color puede afectar la piel y los ojos aunque no los tienen contabilizados (UdeG Noticias, 29 junio 2026). Desde hace años los tapatíos sabíamos que el agua que sale de nuestras llaves no es apta para tomarse, pero no había precaución de usarla para otros usos domésticos. Pero ahora hasta estos usos pueden causar daños en piel u ojos, admite la propia autoridad.

Y finalmente, tras el manifiesto descontento social debido a esta agua de mala calidad que surte el SIAPA, el Gobierno del Estado que encabeza Pablo Lemus se dignó, por fin, a presentar una propuesta para remediar este problema.

El lunes un grupo de funcionarios, encabezados por el jefe de gabinete, Alberto Esquer, el gobierno presentó lo que llamó un “Plan integral para mejorar la calidad y abastecimiento del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara”.

Es la primera vez que desde el gobierno se admite este problema. Alberto Esquer, reconoció que la calidad del agua es un problema real y complejo. Para afrontarlo, advirtieron, se requieren medidas de corto, mediano y largo plazo, la intervención de los tres órdenes de gobierno y de manera destacada apoyo financiero del Gobierno federal y que la sociedad también se involucre. El llamado plan estratégico presentado por el gobierno contempla más de 30 acciones específicas “para atender de manera integral la situación: desde la calidad, el abastecimiento, la distribución y el saneamiento, hasta la mitigación de inundaciones y la atención a socavones”, señalaron los funcionarios el pasado lunes.

El plan del SIAPA ha sido cuestionado por especialistas, pues lo consideran insuficiente y centrado solo en obras de ingeniería, además, desde la sociedad civil se pide que se tomen en cuenta los puntos de los especialistas, académicos, expertos y organizaciones de la sociedad quienes desde hace años han exigido una mejora sustancial en el organismo operador del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Además, se ha denunciado que el plan de Lemus para resolver la crisis del agua implique tanto el riesgo de una nueva contratación de deuda como la entrega del organismo operador, o partes de él, a la iniciativa privada, lo que conllevaría el riesgo de privatización y aumento sustancial en los precios del agua. La crisis por el abasto de agua en mala calidad es de tal magnitud, que algunos vecinos organizados, como en la Colonia Americana, han demandado que intervenga la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender este problema. Por lo pronto, desde la plataforma Campaña Ciudadana por Agua Limpia y Salud, han convocado a las jornadas de movilización ciudadana para exigir respuestas a distintas dependencias del gobierno o instancias como Derechos Humanos. El agua puerca que viene surtiendo el SIAPA ha pasado de ser una queja vecinal a transformarse en un hartazgo social que genera movilizaciones sociales. Y sin duda tendrá impacto en las campañas y en las elecciones venideras.