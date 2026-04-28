Agua potable y 15 mil millones de pesos

El gobernador del Estado, Pablo Lemus, eligió el escenario de la Cámara de Comercio de Guadalajara para dar a conocer la aprobación de dos de los proyectos más importantes en materia de infraestructura hidráulica: el acueducto de Chapala a Guadalajara y la ampliación de la planta potabilizadora que se encuentra en Miravalle.

El mandatario anunció que las obras han sido aprobadas por la Comisión Nacional del Agua y que se dispondrá de 15 mil millones de pesos: 10 mil para el acueducto y 5 mil para la planta potabilizadora.

Ninguna de las dos obras generará deuda pública y se financiarán con esquemas público-privados.

No hay más detalles, pero lo importante en este caso es que el gobierno federal avaló lo proyectado por la administración del gobernador Lemus Navarro.

El grave problema del abasto de agua potable para la ciudad no tiene otra salida más que la inversión en obras y estas dos son de las indispensables.

Después de décadas de descomposición del SIAPA, que el gobierno del Estado pueda entregar tanto el acueducto como la ampliación en la planta potabilizadora, sería ya un triunfo para la gestión de Pablo Lemus. Las obras iniciarán en los primeros meses del año entrante.

Pero no hay que consolarse con esto solamente; hay que seguir empujando para que la infraestructura siga ampliándose porque además el SIAPA tiene muchos retos por delante: además de la limpieza de su infraestructura para dotar de agua de mejor calidad a la ciudad, tiene pendiente la revisión de las tuberías de agua potable y de todo el alcantarillado.

Esta semana, precisamente, el tema del agua será central y son muchos los foros en donde se está generando esta nueva intervención, ahora con participación del Colegio de Ingeniero Civiles, y hace unos días con la intervención de especialistas universitarios.

Uno de los beneficios adicionales del acueducto de Chapala a Guadalajara, según lo manifestó el gobernador, es un ahorro millonario en el bombeo de agua en una estructura que tiene cuatro décadas y múltiples fallas.

Mantener el crecimiento en la correcta infraestructura de abasto, tratamiento y distribución de agua es parte del futuro de la ciudad, si es que se mantiene el interés de ser viables como segunda urbe del país y como receptora de capitales.