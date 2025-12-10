Administrar la tragedia

Sin rubor y sin pizca de sensibilidad ante el dolor de las familias que padecen la grave crisis por desaparición de personas en Jalisco, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, se atrevió a afirmar que hay avances en la búsqueda de desaparecidos y que ahora Jalisco ya no encabeza la lista nacional de las entidades con más personas ausentes.

El pasado lunes, el secretario de Gobierno declaró: “Jalisco, es importante decirlo, dejó de ser el primer lugar nacional en desapariciones en lo que va de este 2025; hoy nos ubicamos en cuarto lugar y también dejamos de ser el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; ahora estamos por debajo del Estado de México; también el Gobierno de Jalisco tiene un compromiso sistemático con la transparencia, con la prevención, pero también con mucho acompañamiento con las familias víctimas de desaparición”, declaró a los medios.

Por el cargo que ostenta, debería saber los números reales de personas desaparecidas que hay en Jalisco: si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda) ostenta 13,750 casos, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco cuenta con denuncias por desaparición de personas 15,983, lo que da una diferencia de 2,233 casos, lo que en los hechos se debe leer como un subregistro de reportes de desaparición al registro nacional.

Como todos sabemos, y el secretario de Gobierno también debería saberlo, el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez decidió, por razones políticas, dejar de alimentar el registro nacional desde marzo de 2022. En esa fecha, Jalisco ya había rebasado las 16 mil desapariciones reportadas. Y de un día a otro, el gobierno estatal, a través de la Fiscalía del Estado, pidió a la Comisión Nacional de Búsqueda hacer una “actualización de datos”, lo que cambió la cifra de Jalisco a poco más de 14,900 desaparecidos. De un plumazo se rasuraron 1,300 casos.

Pasaron tres años hasta que, en marzo de este año, ya en el gobierno de Pablo Lemus Navarro y con Salvador Zamora en el cargo de secretario de Gobierno, se ordenó que la Fiscalía estatal volviera a reportar los casos (que por ley estaba obligada) al registro nacional.

Por eso falta a la verdad el secretario Salvador Zamora. Él sabe que el registro nacional está incompleto en lo que respecta a los casos reportados por Jalisco, por lo que afirmar que ahora el Estado de México tiene más desaparecidos que nuestra Entidad es inexacto.

¿Por qué el secretario de Gobierno se animó a faltar a la verdad y sugerir que en el combate a las desapariciones el Estado está mejor que antes (la nota de Milenio tituló: “Salvador Zamora destaca avances en casos de desaparecidos en Jalisco”)? Quizá la respuesta la tengan las madres buscadoras: el Gobierno de Jalisco está tan entretenido en organizar el Mundial de Futbol y complacer a una transnacional, como lo es la FIFA, que deja en segundo plano la atención a las víctimas de la grave crisis de desaparición de personas que aqueja a la sociedad de Jalisco.

Dice el comunicado firmado por colectivos de búsqueda: “Quienes suscribimos este comunicado somos familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos de búsqueda que desde hace años realizamos un trabajo que corresponde al Estado, ante la omisión, la falta de recursos y la ausencia de voluntad real para atender la crisis de desapariciones que vive Jalisco. Sabemos que existe una preocupación oficial por la imagen del Estado rumbo al Mundial, pero no se puede invisibilizar la tragedia de las desapariciones ni relegar el dolor de miles de familias. La seguridad, la vida y la dignidad humana deben estar por encima de cualquier evento internacional”.

Más adelante subrayan que el gobierno ha fallado en brindar ayuda y respaldo a las labores de búsqueda de las madres: “La coadyuvancia de la que tanto se habla no existe si no hay recursos, personal ni maquinaria, elementos que llevamos meses solicitando formalmente en repetidas ocasiones”. Reportan, además, que existen decenas de fosas abiertas en distintos puntos debido a la falta de personal y de maquinaria.

Como ocurrió al comienzo del gobierno de Enrique Alfaro, se ofreció un cambio en el trato y atención a las familias buscadoras, pero al final se les dejó de atender. El gobierno de Pablo Lemus hizo lo mismo e incluso, en la charla TED del primer informe, dijo que reconocía la crisis de personas desaparecidas en Jalisco. Los colectivos de búsqueda no ven ese cambio de discurso en los hechos. En lugar de declaraciones triunfalistas y supuestos avances en las búsquedas, el actual gobierno debiera ponerse al servicio de las madres buscadoras y brindarles el personal, la maquinaria y el apoyo que requieran para sus búsquedas, en lugar de sólo administrar la tragedia de las desapariciones que vivimos en Jalisco.

