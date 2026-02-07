Acuerdo sobre minerales críticos

La semana que termina el Gobierno de Estados Unidos impulsó una serie de reuniones, acuerdos y planes de inversión sobre minerales críticos y tierras raras mediante los cuales pretende hacer frente a la enorme superioridad estratégica que tiene China en el control cuasi monopólico de estos minerales esenciales para la producción de manufacturas desde vehículos eléctricos, semiconductores, baterías, imanes hasta armamento militar sofisticado.

Ya sea por presión, por compromiso o por decisión propia, el Gobierno mexicano anunció el miércoles 4 de febrero la firma de un Plan de Acción México-Estados Unidos sobre Minerales Críticos que fue presentado por el embajador Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, y por el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

Al presentar el acuerdo, el embajador Greer señaló: “El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a interrupciones”.

Por su parte, Marcelo Ebrard, dijo: “México y EU trabajarán para alcanzar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas. El objetivo es asegurar la resiliencia mutua de las cadenas de suministro”.

Ese mismo día, en Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio y el vicepresidente norteamericano JD Vance, encabezaron una reunión Ministerial sobre Minerales Críticos a la que asistieron representantes de 54 gobiernos, con los que se comprometieron a “reestructurar el mercado global de minerales críticos y tierras raras”.

En esa cumbre ministerial se anunciaron inversiones multimillonarias por parte de los gobiernos y empresas privadas de esos países para identificar, producir y almacenar minerales críticos y tierras raras para asegurar la producción y las cadenas de suministros de sus respectivas economías.

Ahí se anunciaron varios foros y alianzas estratégicas para la identificación y producción de estos materiales. También se anunciaron inversiones por más de 30 mil millones de dólares (mdd).

En tanto, el lunes 2 de febrero el presidente Donald Trump presentó en Washington el “Proyecto Bóveda” (“Vault”, en inglés) mediante el cual el Gobierno de Estados Unidos invertirá hasta 12 mil mdd para crear la Reserva Estratégica de Minerales Críticos de EU.

Este conjunto de acciones, alianzas e inversiones puede leerse como el intento de Estados Unidos, y de buena parte de países de Occidente y aliados, para hacer frente al poderío de China en este campo. En una nota sobre el tema, el diario New York Times recordaba que China extrae el 70 por ciento de las tierras raras del mundo y procesa químicamente 90 por ciento del suministro global.

El año pasado China frenó las exportaciones de sus imanes, creando escasez de automóviles, robots, semiconductores, drones e incluso armamento. Mientras muchos ponen atención en la carrera armamentista o tecnológica, pero desde hace al menos dos décadas, la clase gobernante China diseñó una estrategia para hacerse del control de minerales críticos (como cobalto, galio o litio) y de tierras raras (como cerio, lantanio o neodimio). Estos elementos son “vitales para la fabricación de una amplia gama de bienes militares y civiles, desde aviones de combate hasta semiconductores y automóviles” (New York Times, 27 octubre 2025).

En algunos casos China posee un control casi monopólico sobre estos elementos o sus productos, como 90% de los imanes de tierras raras del mundo, utilizados en electrónica y motores eléctricos.

Por eso cuando Donald Trump amenazó con imponer aranceles de hasta 140% a China en abril del año pasado, el Gobierno chino simplemente cerró la exportación de tierras raras y minerales críticos a la vez de imponer fuertes regulaciones para compartir la tecnología tanto de extracción como de procesamiento de los mismos. Donald Trump tuvo que rendirse ante China.

Por eso el gobierno de Trump lanza esta batería de acuerdos, alianzas e inversiones, en el que se incluyó a México. Pero para el país puede ser que no sean buenas noticias pues abre un nuevo ciclo de extractivismo minero y por lo tanto de despojos y devastación ambiental para los pueblos indígenas y comunidades campesinas del país.

Así lo alertó la colectiva Cambiémosla Ya, una coalición de organizaciones que tienen una mirada crítica a la industria minera. El miércoles pasado esta colectiva publicó un comunicado sobre este plan. Señalaron: “La firma del Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre Estados Unidos y México compromete la soberanía sobre los recursos minerales del país y profundizará los impactos socioambientales provocados por la minería en los territorios. Es un paso de regreso al neoliberalismo que evitó regular una de las industrias más contaminantes y violatoria de derechos”, además de “abrir nuevamente las puertas para el despojo, el desplazamiento y la destrucción de comunidades, ecosistemas y territorios.

