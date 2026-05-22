Entonces, ¿quién está informado?

¿Cómo es posible que uno de los principales focos de atención y tema prioritario en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, como es el caso de la petición de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve implicados, no haya coordinación de logística sobre su vigilancia entre la presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)?

El pasado 4 de mayo durante una visita a Sinaloa, Omar García Harfuch, secretario de la SSPC, confirmó que Rocha contaba con un equipo de protección federal, enfatizando que “en este caso, no fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad; no es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”. Y el 20 de este mes -el miércoles pasado-, el encargado de la seguridad nacional informó que Rocha Moya se encontraba en Sinaloa -ante los rumores de que posiblemente hubiera cambiado de ubicación- y aclaró que la custodia que se le brinda ya no es por parte del gobierno federal, “No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal, hasta donde tengo entendido”. ¿Hasta dónde tiene entendido?

Pero donde surge la duda sobre la coordinación institucional en la vigilancia de los implicados en la denuncia estadounidense, es la conferencia de la Presidenta Sheinbaum de ayer, cuando se le preguntó: “¿el gobernador con licencia Rubén Rocha sigue manteniendo resguardo de la Guardia Nacional?”, a lo que contestó: “entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que lo solicita y a partir de una evaluación de riesgo”. Y se le insistió, “¿Pero sí la tiene todavía?”, obteniéndose una respuesta de duda por parte de la mandataria: “Sí, entiendo que sí… No tengo información, pero pregunto”.

Nuevamente me pregunto, ¿cómo es posible que existan contradicciones en las respuestas de la Presidenta y el secretario de Seguridad en un asunto de tanta importancia?; ¿cómo es posible decir “hasta dónde tengo entendido”, por parte de García Harfuch, y cómo es posible que Claudia Sheinbaum exprese, “entiendo que sí”? Entonces, en este país, ¿quién está informado?

Usted, ¿qué opina?