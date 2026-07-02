A Morena le importa más la política que el agua

Es innegable que hay un problema por resolver: 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de las 2000 que integran la red del SIAPA, están recibiendo agua en pésimas condiciones. Si nos ponemos estrictos, ni una debería estar pasando esa situación.

Y es tan innegable, que el mismo gobierno de Jalisco ya presentó un plan con 30 acciones estratégicas para solucionar el problema en una primera etapa, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos estatales.

Ojo ahí: es apenas una primera etapa. Lo que nos dicen las autoridades estatales es que para resolver el problema de fondo, lo que implica ampliar plantas tratadoras y mejorar la infraestructura hidráulica, a la que no se le ha invertido lo necesario desde hace décadas, se necesitan 20 mil millones de pesos, lo que necesariamente implica la intervención financiera del gobierno federal y hasta de privados, sin que el estado pierda la rectoría del agua.

El problema del agua sucia es consecuencia de años y años de negligencia, pero también es una oportunidad política para Morena y sus aliados. Vamos siendo claros: a Morena no le interesa ni le conviene que se resuelva el problema del agua sucia. Su mayor deseo es que ese problema se extienda la mayor cantidad de tiempo, hasta las elecciones de ser posible, para usarlo de bandera política. Les importan más los votos que el agua limpia.

Por eso mismo, las posturas que estamos y seguiremos viendo estarán totalmente inclinadas a rechazar el plan que presentó el Gobierno del Estado. No lo conocen a fondo, tampoco tienen una contrapropuesta funcional; lo que realmente buscarán será reventarlo. Así de simple. Así de mezquino.

En las próximas semanas, morenistas y aliados (esos que ya ni partido tienen) estarán más interesados por mostrar vasos con agua sucia que en ponerse a ver cómo sí salimos de esta bronca heredada. Estarán más centrados en el discurso político que en las soluciones sociales. Les aviso de una vez para que no sea sorpresa de nadie.

¿Y si mejor se ponen a discutir qué del plan estratégico sí se puede realizar, bajo qué condiciones y en cuánto tiempo? ¿Si en lugar de buscar reventar un plan, se piensa en las mejores formas de financiarlo? Sería lo mejor, pero siento que nos vamos a quedar con las ganas. Ojalá que el gobierno estatal lo tenga en sus cálculos.

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