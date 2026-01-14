A Claudia le escriben la historia en EU

Dos de los más importantes diarios de Estados Unidos (EU) cuentan en estos días que el gabinete de Claudia Sheinbaum es un hervidero de nervios tras la sustracción de Nicolás Maduro. A la Presidenta le escriben desde Estados Unidos su historia en esta crisis.

Primero fue The New York Times, que el lunes publicó que la caída de Maduro “dejó a Sheinbaum y a su círculo dando vueltas sobre el tono adecuado” (…) de “cada mensaje en adelante (…), según tres funcionarios mexicanos que hablaron bajo condición de anonimato”.

“Para calibrar el nivel de riesgo al que podría enfrentarse México, los funcionarios del país pasaron gran parte de la semana pasada analizando cada palabra de Trump. El equipo de Sheinbaum hizo un seguimiento de la frecuencia con que mencionaba a México en la cobertura de los medios de comunicación estadounidenses, y comparó esas referencias con las de otros países, como Colombia, Groenlandia y Cuba”.

El Times revisó un gráfico con esas menciones, donde después de un alto número de las mismas, México quedó “fuera del foco” mediático. En ese marco, dice el diario, “han surgido fuertes desacuerdos dentro del gabinete sobre el cuidado con que debe calibrarse” la reacción al ataque de EU a Venezuela, por posibles efectos, entre otras agendas, en la inminente revisión del T-MEC.

The New York Times concluye: “Dos funcionarios mexicanos dijeron que el principal objetivo del país ahora era subrayar su compromiso con Estados Unidos golpeando a los cárteles con más dureza. El gobierno de Sheinbaum podría y debería perseguir -e incluso entregar a Estados Unidos- a funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, dijo un funcionario.

“Como dijo otro funcionario, las acciones dicen más que las palabras”.

Por su parte, una vez ocurrida la llamada del lunes entre la presidenta y Trump, The Wall Street Journal publicó ayer detalles de las discusiones internas del gabinete claudista.

“Funcionarios de alto nivel han mantenido una serie de reuniones privadas desde que Maduro fue depuesto, donde discutieron la posibilidad de demandas insostenibles de Trump más allá de la acción militar estadounidense, incluidos los posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum que Estados Unidos cree que tienen nexos con carteles, dijeron personas familiarizadas con las discusiones”.

Los corresponsales del WSJ agregan que “los altos funcionarios de seguridad” de la presidenta “están preocupados de que se está quedando sin cartas” en la negociación, y que estaría atrapada entre dos personas con enorme ego: Trump y AMLO.

En línea con lo anterior, el diario plantea que si bien la presidenta ha dicho que la fiscalía mexicana debe investigar a políticos si hay evidencia en contra de ellos, esa eventualidad, según “personas familiarizadas con la discusión” podría “enfurecer a la facción nacionalista de su partido”.

“Mantener un balance entre Trump y López Obrador ha complicado la toma de decisiones en su tarea de desmantelar los cárteles, una de las fuentes dijo”.

Los despachos neoyorquinos coinciden: desde el 3 de enero el equipo de la Presidenta Sheinbaum se ha planteado el apresar a políticos (se sobreentiende que morenistas), y las implicaciones que ello acarrearía en el oficialismo. Esa discusión es la nota.

Resulta notable, igualmente, que la presidenta y su equipo dejen a diarios como los citados toda la cancha para escribir la historia de esta crisis: estos despachos llenan el espacio que la mañanera, en su formato zalamero, ni quiere ni puede.

Si la Presidenta insiste en solo decir, en medio de la tensión, que las llamadas son cordiales, que la soberanía se defiende, que hay coordinación sin sumisión, etc, cede la iniciativa a reporteros para retratarla en un mar de dudas y cavilaciones.

La mañanera le funcionó a su antecesor, e incluso a ella en ciertos momentos. En medio de una batalla internacional sin precedente, en donde la propaganda pesa mucho, a Claudia le están escribiendo la historia en Estados Unidos porque Morena cree que con sus paleros alcanza.

Cito a José Díaz Briseño, colega serio y poco dado a estridencias y quien desde Washington escribió antier estos dos mensajes en inglés en X: el primero, “Algunos funcionarios del Gobierno de Sheinbaum no pueden parar de filtrar información al New York Times”; y el segundo, “Y además: ¿Por qué filtrar cosas que dejan mal parada a tu jefa?”.

Entiéndase bien: con dos décadas en DC, el corresponsal para Reforma no critica a sus colegas. Las filtraciones son de quien las trabaja. Lo que es delirante, para un reportero en Estados Unidos o México, es que un gobierno sea famoso por su cerrazón y luego termine por renunciar a escribir su propia historia dentro de tan crítica coyuntura.

Rodeada de la estulticia de sus youtuberos, la Presidenta no tiene quién le escriba una de las crisis que puede definir su sexenio.