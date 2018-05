Yademira López Barragán, contadora de historias

“Desde niña tiendo a exagerar los hechos y a ensalzar las motivaciones. Y es que mis recuerdos más gozosos están llenos de palabras sonoras, gestos, risas y manoteos de mi madre, mi abuela y mis tíos. Porque en mi familia se habla mucho y se habla fuerte.

El cariño por los cuentos, debo confesar, también se debe al temprano descubrimiento de mi incapacidad para los juegos físicos. Todo lo que implicaba correr, cachar, lanzar o patear pelotas me acarreaba serias frustraciones. Esa torpeza motriz me llevó a desarrollar juegos imaginativos y a recrear con muñecos, escenas o conversaciones que me impactaban. Así, pasé mi infancia entre narraciones, historietas, radionovelas y juegos dramáticos.

En un momento de mi vida creí que la forma de cumplir mis fantasías era hacer teatro. Siendo aún adolescente ingresé a talleres y muy pronto formé parte de un grupo. Ese mundo me encantó. Lecturas, análisis, exposición. La idea de plantarme en un escenario me fascinaba. Pero a pesar de las idas y las vueltas y de todo el aprendizaje con mis maestros del Colectivo teatral El venero, tomé otros caminos para sobrevivir. Trabajé como secretaria, recepcionista, auxiliar administrativo, cajera, encargada de crédito y cobranza. En un banco, en un restaurant bar, en empresas y hasta en un hotel. Durante ese tiempo me mantuve inconforme, algo desalentada, pero alerta. Acumulé historias con la intención de regresar a proyectos creativos. Y un día se presentó la oportunidad de participar como conductora de un programa en Radio Universidad. La experiencia fue tan rica que convertí a la radio en otra pasión.

Yademira López. Gestora cultural.

Con los ánimos reanimados, lecturas y certezas a cuestas comencé a contar cuentos en escuelas, fiestas, plazas, malecones, etc. Estaba determinada a vivir de la ficción. Después, se dieron encuentros claves. Conocí al que fue mi esposo por 16 años y por esos tiempos me invitaron a dar clases en una escuela con una propuesta educativa socio constructivista. Estar con niñas y niños de preescolar y primaria me conectó de lleno con mi infancia. Aprendí y jugué como nunca. Las aulas eran mis escenarios. Hacíamos lecturas en voz alta, narraciones, dramatizaciones, montajes de obras de teatro. Me entusiasmó tanto la educación que no escatimé tiempo en su estudio. El Colegio Huellas fue un espacio de reflexión, autoconocimiento y aprendizaje valiosísimo. Y empecé mi trayectoria como docente.

Por años repartí mi tiempo entre las clases y las funciones de cuenta cuentos. Las invitaciones para narrar cuentos en ferias del libro, festivales, museos, librerías, escuelas, aumentaron y tuve que tomar una decisión. Dejé las clases en el colegio y me dediqué a la narración oral de tiempo completo. Al tiempo, aumentaba tanto mi afición a la literatura que entré a Sogem, la escuela de escritores. Quise saber y experimentar los procesos de creación literaria. Escribir me obligaba a esforzarme a pensar las palabras y lo que hacían, no solo en mí sino en los otros. Me diplomé en Sogem y quise continuar como estudiante así que con treinta y tantos años comencé la Licenciatura en Gestión Cultural. Además, tomé cursos y capacitaciones de promoción a la lectura y de cultura infantil y juvenil. Me certifiqué como locutora y promotora de cultura infantil, entre al programa nacional de salas de lectura y entonces, ya con años narrando cuentos, diseñé cursos y talleres de narrativa oral.

La radio se convirtió en otro medio para contar historias y recomendar libros y manifestaciones culturales. Trece años produje y conduje programas radiofónicos para niñas y niños y para adultos: “De pico picorendo”, “Lecturas adictivas” en Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y “La Catarina” y “El biblióforo” en Radio Vital.

Hace cinco años, la pérdida dolorosa de mi esposo Alejandro trastocó mi vida y ahora también soy parte de un colectivo llamado “Bordamos por la paz”. Soy maestra de la escuela secundaria y bachillerato “Signos”. También imparto las materias “Narrativa oral” y “Teoría de la literatura infantil” en Sogem. Como gestora cultural diseño y ejecuto acciones de fomento a la lectura en bibliotecas y centros culturales. Y cada mes me presento en la librería José Luis Martínez del FCE…

Porque seguro, siempre tengo alguna historia que contar. Yademira López.