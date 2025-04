¿Ya escuchaste Donald?

El lunes la presidenta Claudia Sheinbaum habló en su conferencia sobre las aportaciones de los poco más de 40 millones de personas de origen mexicano que radican en Estados Unidos -de los cuales 4 millones carecen de documentos migratorios-, haciendo notar el dato que el 20 por ciento de sus ingresos anuales son enviado a México -alrededor de 65 mil millones de dólares-, mientras que el 80 por ciento se queda en el país vecino, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de su economía.

Sheinbaum hacía referencia a “La criminalización de los migrantes, es un tema esencialmente racista”, sin tomar en cuenta lo que aportan y lo que significan para el crecimiento de Estados Unidos. Y el comentario coincide con el Informe anual de análisis de la organización sin fines de lucro Latino Donor Collaborative, donde habla del “... crecimiento extraordinario de la economía latina en la última década. Un crecimiento anualizado de ingresos que supera a los de los no latinos por un amplio margen, con un poder adquisitivo que llega a los 3.78 trillones de dólares”. Destaca el reporte que “El consumo y el poder adquisitivo de los latinos también ha crecido 2.5 veces más rápido que el de no latinos, lo que demuestra el papel crucial que desempeña esta comunidad en el impulso del crecimiento económico de los Estados Unidos”. Y destaca que “Si los latinos fueran un país independiente, representaría la quinta economía más grande del mundo”.

En una de las conclusiones del informe indica -algo que Donald Trump debe saber, pero que no lo reconoce públicamente-, “Los latinos y las latinas en Estados Unidos no sólo lideran el crecimiento del PIB -producto interno bruto-, sino también el emprendimiento, la innovación, la productividad y la expansión de la fuerza laboral. Invertir en esta generación significa invertir en la prosperidad y competitividad presentes y futuras de todo nuestro país. La población latina estadounidenses es esencial para el futuro de nuestro país”. ¿Ya escuchaste Donald?

En el mismo contexto de los migrantes, Claudia Sheinbaum habló de la orden ejecutiva firmada el lunes por el presidente Trump que va en contra de las ciudades “santuario” estadounidenses que no colaboran con las autoridades de migración y protegen los derechos de los indocumentados. “Por supuesto que no estamos de acuerdo y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde… ya vamos a anunciar estos cambios que vamos a hacer en los Consulados para que tengan todavía mucho más impulso de apoyo”. De esto último poco se espera, ya que las representaciones diplomáticas están limitadas al trámite de documentos mexicanos -pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento, etc.- y la asesoría jurídica para que se respeten sus derechos personales. La falta de personal, recursos y las limitaciones de interferir en decisiones de inmigración o interferir en procedimientos judiciales los tiene “atados de manos”.

Usted, ¿qué opina?