Y sigue...

El semiencierro continúa, con sus peculiares efectos en todo y en todos. “En un mundo renuente a responder “no sé”, sin importar cuál sea la pregunta o cuestionamiento, todo lo que hoy en realidad sabemos no alcanza para ver más allá de la próxima semana”, escribe este sábado el excelente Xavier Velasco en “Algunas reflexiones covidianas”.* Y de poco consuelo sirve saber que en toda la faz de la tierra pasa lo mismo: igual de hechos bolas con cifras, semáforos y medidas varias andan en Europa, peor en Estados Unidos, y ni hablar de países como Brasil o México (aunque hay que reconocer que algunos gobiernos actúan de buena fe, otros de pésima; ya llegará el momento de evaluarlos).

Y la gente, haciendo malabares. Tanto la heroica brigada que desempeña tareas indispensables para los demás como la no menos heroica que sale a buscarse el sustento porque de otro modo no come. Tanto quienes se encierran en sus casas, pensando en sí mismos y en el prójimo, como cuantos dentro de lo posible intentan seguir ayudando a sus empleados, a los comercios del barrio, a tantos desprotegidos que piden una moneda o un pan.

Y este tiempo que para muchos más que transcurrir escurre (no es el caso, claro, de quienes atienden las crecientes urgencias) lleva a pasar continuamente de lo colectivo a lo personal y luego al revés, buscando formas de adaptarse a lo anómalo, de soportar el chaparrón de tragedias pequeñas y grandes, sazonadas, como si hiciera falta, con las imbecilidades federales. Un buen lector escribe una serie de correos sobre “cuando los libros son la única rendija”, y en la última entrega cuenta su alborozado redescubrimiento de Zweig. Otro, manda los enlaces para estupendos conciertos y espectáculos de todo el mundo que están al alcance, gratis, en internet.

De las buenas noticias de la semana: con toda su humanidad -literal y figurada- cargó Guillermo del Toro contra una de las mil transatonterías de estas fechas, y respaldado por Cuarón, Iñárritu e incontables más logró echarla al suelo. Lástima que se necesite tener óscares para que una voz cuente (y parece que el Nobel no vale, porque a don Mario Molina no le han hecho ni pito de caso). Otro sí: los miembros del SNI tumbaron otra transainiciativa de quitarles su ingreso; aquí fue más bien un caso de, como dijo aquél, “a falta de hombre bala, perdigonada de enanos” (claro que entre los quejosos había muchas eminencias, pero de ésas que ni idea tienen quiénes son los que dizque gobiernan).

Otra, qué quién sabe qué tan buena resulte: ahí donde escarban para hacer la central avionera de Santa Necia, han salido cerros de huesos de mamut y otras reliquias arqueológicas. Las mejores fotos, impresionantes, las tienen los ingleses en el Daily Mail,** que como periódico es pésimo, pero saca unas fotografías estupendas. La duda es si alguna consideración de índole cultural será tomada en cuenta, dados los caprichitos al uso. Por lo pronto, los hallazgos están documentados en la prensa internacional, afortunadamente...

* https://www.milenio.com/opinion/xavier-velasco/pronostico-del-climax/algunas-reflexiones-covidianas

**https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8343719/Stunning-photos-reveal-skulls-tusks-dozens-mammoths.html