¿Y si Trump se la aplica también a AMLO?

Además de todos los conflictos logísticos que generará la visita que hoy harán al que fue el cuartel de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), algunos de los más importantes funcionarios del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el encuentro luce, por decir lo menos, de alto riesgo.

En ese punto de Tlalpan, las calles quedaron cerradas a la circulación desde las seis de la tarde de ayer y se abrirán hasta pasado el mediodía de hoy, luego de la visita que le harán a AMLO el secretario de Estado, Michael Pompeo, a quien acompaña el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; el de Seguridad, Kirstjen Nielsen; y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, a esta reunión que han llamado de “alto nivel”.

El tabasqueño parece fascinado. En el encuentro ante los senadores, diputados federales y estatales, y gobernadores electos de la alianza Morena-PT-PES, el miércoles pasado, les dijo que Trump se ha portado “bien” desde que conversó con él telefónicamente al día siguiente de las votaciones del 1 de julio.

“Pensé que se iba a quedar ahí la situación, pero no, al día siguiente que quería hablar conmigo y, afortunadamente, muy respetuoso. En media hora no tocó asuntos delicados que me hubieran obligado a responder de otra manera. Facilitó las cosas y sí nos importa mucho lograr un acuerdo”, les contó.

Pero la pregunta es qué pueden lograr en realidad López Obrador y su futuro canciller, Marcelo Ebrard, con este encuentro. Expertos en la relación bilateral México-Estados Unidos ven más riesgos de trampa que oportunidades, por lo apresurado de la cita y porque ésta se da cuando el ganador de la elección presidencial ni siquiera inicia el proceso de entrega-recepción.

No se trata de una cosa menor. Sin duda el futuro Presidente busca mejorar, desde ya, una relación que ha estado más que tensa con quien será su antecesor, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ese propósito se podría revertir y provocar eventuales roces, aun antes de llegar a Palacio Nacional.

Un botón de muestra para documentar la preocupación. Lo ocurrido con Peña Nieto y el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando ambos invitaron a Trump como candidato a Los Pinos y, a la horas, ya en suelo estadounidense, bravuconeó diciendo que había venido a México para exigir el pago del muro. La crisis política que eso provocó le costó el puesto a Videgaray.

El egocentrismo, la soberbia y el tacto de elefante que caracterizan a Trump siempre para sacar ventaja en cada escenario que pisa, podrían desvirtuar con un solo tuit lo que le reporten sus funcionarios al regreso a la Casa Blanca.

Ojalá que no, pero esa tentación de Trump ya asomó al apodar a AMLO el “Juan Trump” por considerarlo un “renegado” de la política como él. Habrá que ver si, tras la reunión, viene un nuevo apodo o comentario que despierte las “chachalacas” de López Obrador. En medio de las negociaciones del TLC. ¿Qué necesidad?

