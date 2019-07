Y retiemble en Hacienda la tierra

La renuncia de Germán Martínez al IMSS fue dura, inquietante, bien argumentada (lo hemos dicho, lo que mejor hace Germán es renunciar) pero tenía el componente de venir de un tránsfuga del panismo, alguien que para los morenistas no era sino un arribista. Luego vino la de la secretaria de Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena, por un evidente abuso de poder; su renuncia no debilitó al proyecto del Presidente, por el contrario, fortaleció el discurso de austeridad y moral pública. La renuncia de Carlos Urzúa, por el contrario, pegó en el centro de la diana del Gobierno de López Obrador y retembló en Hacienda la tierra.

El contenido de la carta, sin ser tan larga y explícita como la de Martínez, tiene toda la intención de generar una discusión sobre el rumbo de la administración actual. Acusa que en el Gobierno actual las políticas públicas se implementan sin sustento técnico, que si bien no es una novedad, el hecho de que venga desde dentro no hace sino confirmar los malos augurios. Y, segundo, que hay imposición de funcionarios con conflicto de interés, que si bien no los explicita se puede pensar que tiene que ver con Alfonso Romo, con quien nunca tuvo una buena relación. Urzúa actualizó en su renuncia los dos grandes temores de los inversionistas: la improvisación como forma de Gobierno y el uso de los recursos y programas públicos para generar adeptos al partido y asegurar su continuidad.

El problema del nuevo secretario no será, como piensan algunos, que el Presidente se deschongue con el gasto sino esa extraña obsesión con los recortes sin planeación

La llegada de Arturo Herrera, un funcionario serio y con carrera en organismos internacionales, es en principio una buena señal. Pero si aplicamos el infalible método del “jetómetro” al video de presentación en Palacio Nacional el Presidente no estaba contento y el nuevo secretario está más asustado que emocionado. En las últimas semanas han tenido diferencias y la señal que mandó López Obrador es que en esto solo hay una opinión que vale y esa es la suya. El problema del nuevo secretario no será, como piensan algunos, que el Presidente se deschongue con el gasto sino esa extraña obsesión con los recortes sin planeación que ahogan a la administración pública y el funcionamiento del Gobierno y, por supuesto, el crecimiento de la economía que cada día se ve más lejos.

El Presidente suele reaccionar mal a la crítica de quienes abandonan el barco. Dice que Urzúa no entendió los cambios y prácticamente lo acusó de neoliberal (el peor insulto en la era lopezobradorista) pero no respondió a los señalamientos de la carta de renuncia como tampoco lo hizo con la de Germán Martínez. Si atendemos ambas cartas, el problema de fondo con López Obrador es la improvisación, el exceso de confianza en la intuición y en lo que es el bien y el mal, que está muy bien para una iglesia o creencia religiosa pero que es riesgosísima cuando se trata de gobernar.

