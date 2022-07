¿Y qué pasó con la estatua de la Libertad?

Minutos antes de que López Obrador y Joe Biden se reunieran el martes por la mañana, senadores republicanos le dieron la bienvenida a nuestro presidente censurando sus políticas en materia de energía, seguridad e inversiones que afectan intereses estadounidenses. Y ya durante la entrevista de mandatarios, nuestro presidente le ‘echó gasolina a la hoguera’, cuando al referirse a sus propuestas le dijo a Biden, “yo sé que sus adversarios, los republicanos, van a gritar ante esta perspectiva… pero la salida no es el conservadurismo”.

Posiblemente López Obrador no estaba enterado -hasta esos momentos- de los comentarios republicanos, ya que lo expresado ante Biden en la oficina Oval ya lo tenía anotado en sus ‘apeñuscadas’ hojas que leyó ‘muy pausadamente’ -durante 30 minutos- ante Biden. Sin embargo, enterado o no, el presidente debe estar consciente que en Estados Unidos las decisiones finales -de lo que solicitó- no son resoluciones presidenciales unilaterales, que todo es aprobado por el Congreso, donde los demócratas necesitan el apoyo de los republicanos para proceder, como es el caso de las visas de trabajo, entre otras cosas, por lo que es poco diplomático ‘pelearse’ con tan importante sector legislativo.

El balance de la visita -a decir de los especialistas en la materia y varios ex diplomáticos que han opinado- fue improductiva, porque fue desairado a su llegada, se le dedicó poco tiempo en la Casa Blanca y no se concretaron las propuestas que planteó.

Además, es de llamar mucho la atención que a la reunión empresarial de ayer en Washington, encabezada por López Obrador -con la que cerró su gira por la capital norteamericana- México llevó a su ‘arsenal’ encabezado por Marcelo Ebrard (SRE), Tatiana Clouthier (SE), Rocio Nahle (SENER), Victor Villalobos (SADER), Octavio Romero PEMEX), Francisco Cervantes (CCE), Carlos Slim y Carlos Slim Domit (CARSO), Antonio del Valle (CMN), Guillermo Vogel (TENARIS), Roger Gonzalez (PROTEXA), Gina Diez Barroso (DIARQ), además de representantes de los grupos BAL, NEXUS CAPITAL y TENARIS TAMSA, mientras que de Estados Unido solo asistió un ‘pequeño’ grupo en donde se encontraban el embajador Ken Salazar, el secretario de Agricultura Tom Vilsak, la presidenta de la Cámara de Comercio Suzanne Clarck, el vicepresidente de Dialogue Myron Brilliant, Patrick Ottensmeyer de Kansas City Southern y un representante de SEMPRA Energy. Una diferencia muy marcada en cuanto representación, donde tampoco hubo acuerdos concretos, y en donde la delegación mexicana solo escucho las dudas que se han generado con motivo con la política energética en nuestro país.

Esta madrugada -en su mañanera- el presidente López Obrador debió haber dicho que la reunión fue éxito rotundo, que se lograron los objetivos y que cumplio con el compromiso de ‘exigir’ nuevas visas de trabajo, legalización para más de 11 millones de indocumentados que hay en el país vecino y que se lograron acuerdos favorables para México.

Lo que no recuerdo de la reunión o en qué momento se lo dijo, fue cuando López Obrador le ‘advirtió’ a Biden que ‘le va a tumbar’ la estatua de la Libertad. ¿Usted, qué opina?

