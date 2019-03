¿Y qué pasa si no cumplo?

Muchas parejas atormentadas con el sufrimiento, son las que perdieron el sentido fundamental de su amor inicial, que no cumplieron en proporcionarse una ayuda mutua a vivir en el bien recíproco.

Se trata de gozar con la generosidad de ambos y disfrutar lo que tienen. Si los dos cumplen, lo van a lograr; si no, el fracaso será un estilo de vida negativo. Acabarán haciéndose daño, con estúpidas discusiones, pleitos, ofensas, infidelidades, egoísmos tóxicos e indiferencia.

La vida en pareja que no se rija por el amor cotidiano, se irá marchitando, hasta secarse.

Dicen que la peor de las infidelidades en el matrimonio, es dejar de cumplir con la promesa inicial de amarse todos los días, hasta la muerte.

Los que no cumplen con su palabra, irremediablemente tendrán que pagar la factura de su desdén, con el innecesario sufrimiento. Un costo muy alto que se tiene que pagar, por creer que no tiene consecuencia semejante olvido.

El honor de una persona también radica en el cumplimiento de la palabra. Algo que se ha perdido en la sombra de las buenas costumbres y se ha dejado a un lado, por vivir bajo el imperio del capricho egoísta y pasajero de lo que se siente.

Qué hermosos tiempos aquellos en que los tratos se cumplían y sólo bastaba la palabra del acuerdo de ambos. No se necesitaban documentos y firmas. Hoy a pesar de dejarlo plasmado en uno, simplemente se decide no cumplir bajo el irresponsable antojo del presente que no guarda ni memoria ni respeto por el compromiso adquirido.

El amor no es un sentimiento que flota según el vaivén de las circunstancias, mucho menos es un apetito sometido al arbitrio de los sentimientos pasajeros. Es un verdadero compromiso por vivir bajo el mandato de la ley del bien.

Si te comprometiste a vivirlo todos los días de tu vida, ahora lucha por cumplirlo a como dé lugar. No hay espacio para que un día sí y otro no, o sólo cuando te venga en gana. Por ningún motivo se te ocurra hacerle daño a tu pareja, y si por error lo haces, ya quedamos en repararlo con singular empeño y humildad.

Si lo prometiste, ahora lo cumples. Porque el no hacerlo, sí trae graves consecuencias. Se paga con sufrimiento. La semilla del mal que siembras, algún día se cosecha.