Y no olviden lavarse bien las manos… ¡Cuando tengan agua!

Vaya ironía de los gobiernos federal y estatal, en plena pandemia, con un reseco verano inusual y se les ocurre utilizar el agua como estrategia electoral… tal parece que los múltiples programas sociales de apoyo a jóvenes y personas mayores o en situación complicada, la contratación de más y más “siervos de la nación”, la creación de la Guardia Nacional, la desorganizada distribución y aplicación de las vacunas, y ni siquiera la cantaleta mañanera de todos los días les parecen suficientes para cooptar el voto ciudadano, ahora ya también están utilizando el agua como un artículo de lujo -que ciertamente es vital para todo ser humano-.

Multimillonarias campañas van y vienen -en los medios consentidos del Estado- desde hace por lo menos año y medio, en las que se exhorta a la ciudadanía a mantener todos los cuidados necesarios para evitar el contagio del COVID-19, y una de las medidas en las que mayor énfasis han puesto los especialistas, es en la conveniencia de lavarse continuamente las manos con agua y con jabón. Sin embargo, la terrible realidad es caprichosa y nos pone ante la disyuntiva de que: bueno si no hay medicinas, pues ahí nos la llevamos con remedios caseros; si no hay la suficiente asistencia médica, ni infraestructura necesaria, pues nos vamos a casa, pero, si no hay ni agua, entonces qué hacer?...ni siquiera los 212,339 fallecidos -y contando- les toca el corazón, ni les quita el sueño, los vividores de la política, a lo suyo.

Que bien que haya programas sociales, son plausibles, pero, ¿a cambio de nada? Es claro que entre más nos dan a cambio de nada, más nos acostumbramos a estirar la mano y a aplaudir hasta el más ridículo gesto o chistorete de quien lo entregue…el truco está en que no es a cambio de nada, ahí están las evidencias de los candidatos del partido oficial “vendiendo” y cobrando favores por algo que era su obligación hacer, pero que además lo han hecho muy mal.

El tema de la anticorrupción que eligieron como bandera es muy importante sacarlo adelante a como de lugar, pero lo peor del caso es que no es cierto que lo estén haciendo y antes al contrario, todos los días se sabe de nuevos casos que ya nos tienen hartos, pero el que estén utilizando el agua a cambio de votos y simular que les hacen el favor de llevarles en pipas…la verdad es no tener madre.

APUNTE

Señores gobernantes, ya dejen de lado el populismo. La agenda del agua en Guadalajara es un tema urgente de atender. Es tiempo de actuar, el “oscurantismo hídrico” debe quedar atrás, es cierto que ha hecho millonarios a algunos de ustedes, pero la población no vivirá con sólo sus promesas de campaña.