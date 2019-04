¿Y los robots para detectar incendios?

Otra vez un mega incendio consumió cerca de mil 900 hectáreas del Bosque La Primavera.

Cada vez nos convencemos más de que el empeño de los 639 brigadistas que combatieron el fuego durante 25 horas es proporcional a la ineficiencia histórica de la autoridad para prevenir y castigar a los responsables de los siniestros.

Gestiones estatales van, gestiones estatales vienen, pero el problema no se soluciona a pesar de que no hay un solo gobernante que no prometa mano dura y protección al bosque.

Por eso sería bueno saber qué pasó con los 20 millones de pesos que invirtió la Semadet la administración pasada para la instalación y monitoreo de un Sistema de Detección Temprana de Incendios.

Nos lo vendieron como cinco “robots” que harían escaneos de 360 grados en puntos estratégicos y en donde se concentra la especulación inmobiliaria.

Hay muchas preguntas. ¿Operan estos aparatos? ¿Han servido para detectar a responsables de provocar incendios? O como muchas otras políticas públicas de Magdalena Ruíz Mejía, ex titular de la Semadet, ¿fue una promesa más de papel?

***

Y mientras toda la atención mediática y de las autoridades estaba puesta en combatir el incendio en el Bosque La Primavera, las fosas clandestinas y los ataques contra policías no pararon en la ciudad.

En una finca de El Colli, la Fiscalía del Estado ha exhumado 12 cuerpos de una fosa clandestina desde el cuatro de abril en que se desenterraron dos cadáveres.

El viernes pasado encontraron tres más y el sábado, mientras ardía La Primavera, exhumaron siete cadáveres más.

También el sábado, en la Colonia Oblatos, un grupo armado baleó al encargado de la División de la Policía Motorizada de Guadalajara.

Pese a recibir tres impactos de bala, el elemento se encuentra estable. Sólo este año, seis uniformados han sido asesinados. El último, un elemento de Zapopan apenas hace una semana.

El siniestro en el pulmón de la ciudad se declaró controlado el sábado en la tarde. Pero el crimen y la violencia ni remotamente están bajo control.