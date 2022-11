¿Y los Primeros Caballeros?

Hasta el siglo pasado era inconcebible que hubiera una mujer dirigiendo un país o gobernando un Estado, porque su participación se restringía al ámbito familiar, en lo privado del hogar, y las decisiones públicas se mantenían en una esfera exclusiva para los varones.

Hoy la incursión de las mujeres en la política, además de una importante incidencia en la vida democrática, ha obligado a replantear los rígidos y arcaicos estereotipos, incluyendo históricos roles de género. Entre ellos, el de las llamadas “Primeras Damas” al que se han sumado los “Primeros Caballeros”, es decir, los hombres que son pareja de mandatarias.

Se trata de personajes apenas visibles y que, por lo regular, suelen tener muy poca presencia pública. Un área que podría considerarse nueva en el ámbito social y de la comunicación política. Entre los primeros referentes a nivel mundial está el esposo de la ex canciller de Alemania, Angela Merkel: el profesor universitario de química cuántica, Joachim Sauer; un hombre que procuró mantenerse lejos de las cámaras durante los 17 años de mandato de su esposa (conocida como “la mujer más poderosa del mundo”).

El rol público del profesor fue tan discreto que las pocas apariciones fueron protocolarias durante las cumbres internacionales, cuando Alemania era el país anfitrión, o para acompañar a su esposa cuando realizaba alguna visita al Vaticano. Incluso, le llegaron a apodar el “Fantasma de la Ópera” porque sólo se le veía en público cada año, durante el festival alemán de ópera.

En Reino Unido, el primer consorte en convertirse en “Primer Caballero” fue el esposo de la ex primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, conocida como la “Dama de Hierro” (gobernó de 1979 a 1990). Denis Thatcher fue un empresario que mantuvo bajo perfil público, siempre dos o tres pasos detrás de ella y se dice que su apoyo fue crucial en la carrera política de su esposa.

Otro “Primer Caballero” en Reino Unido fue John Philip May, marido de la conservadora ex Primera Ministra Theresa May (del 2016 al 2019), la segunda mujer en encabezar el gobierno de Inglaterra. A él, además de ser su principal apoyo y confidente, se le atribuye haber sido pieza clave con gran influencia en la mandataria durante las negociaciones del Brexit.

Y en un mundo tan plural también hay un “Primer Caballero” esposo del presidente de Luxemburgo, Xavier Bettel. El arquitecto Gauthier Destenay y Bettel se casaron en el 2015, y su presencia se hizo notoria en la icónica fotografía oficial de las Primeras Damas de la OTAN en 2017, ya que era el único hombre en la imagen. La pareja homosexual ya fue recibida en el Vaticano para reunirse con el Papa y recientemente en el Palacio Real de España, donde los recibieron los reyes Felipe VI y Letizia.

La llegada de más mujeres a los principales espacios de poder, dirigiendo países, Estados y municipios, obligará a hacer de lado prejuicios y estereotipos. Sin duda, este es un ejemplo de cómo los avances políticos y culturales también van reconfigurando los roles de género, donde las mujeres siguen reinvirtiendo anticuados esquemas, que requieren reestructurarse.

