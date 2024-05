Votar por los desaparecidos

Las campañas electorales se presentan como recursos y medios de los partidos y candidatos para presentar el programa político, el diagnóstico de los principales problemas del país y las soluciones que proponen para resolverlos. A unos días de que las campañas por la Presidencia de la República terminen, ninguna de las candidatas o el candidato de las tres opciones políticas en contienda asumieron la crisis por desaparición de personas como uno de los problemas centrales de la nación y menos propusieron, más allá de generalidades, cómo resolver esta crisis que deja más de 115 mil personas desaparecidas en todo México.

Debido a esto, colectivos de familias que tienen desaparecidos han lanzado la campaña “Vota por las personas desaparecidas”, en la que se pide no anular el voto si no votar por el nombre de una persona desaparecida que se elija, y escribirlo en el recuadro de la boleta donde dice “candidatos no registrados”, lo que obligaría a los funcionarios de casilla a inscribir el o los nombres de las personas desaparecidas en la documentación electoral.

Dice la convocatoria de esta campaña: “A pesar de que los efectos prácticos entre anular el voto y votar por una persona candidata no registrada son los mismos, la diferencia radica en que las personas funcionarias de casilla están obligadas a registrar los nombres de las candidaturas no registradas, es decir, los nombres de las personas desaparecidas aparecerán en los conteos oficiales haciendo que estas sean visibilizadas”(votaxdesaparecidos.wordpress.com).

Lety Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo un chico de 18 años desparecido el 11 de enero de 2011 en San Nicolás, Nuevo León, precisó que es la segunda ocasión que las familias organizadas lanzan una convocatoria semejante para llamar la atención de la sociedad y del gobierno acerca de la crisis humanitaria por las desapariciones en el país. Dijo: “Hemos estado tratando de llamar la atención a todas las actoras y actores políticos para que volteen a ver este tema y nos topamos con pared sabiendo que ninguna candidata ni candidato lo está tomando en cuenta en estas elecciones. Entonces esta es una acuerdo entre muchos colectivos en la república, familiares de personas desaparecidas, acompañantes y amigos solidarios como una acción antipolítica para que se detengan ya la desaparición de personas y buscar con vida a los miles de desaparecidos”.

Una de las personas que se sumarán a esta campaña es la historiadora y buscadora Alicia de los Ríos, que busca a su madre del mismo nombre desaparecida en 1978. “Porque han pasado ocho sexenios sin acceder a los derechos de verdad y de justicia en el caso de mi madre, hoy votamos por ella y por las más de 115 mil personas desaparecidas en el país. No anulamos, votamos con el nombre de las personas desaparecidas en los espacios de candidaturas no registradas”, publicó Alicia de los Ríos en su muro de Facebook.

Se busca intervenir los espacios de candidatos no registrados tanto en las boletas para presidente de la república, como las de senadores y diputados. En la página donde se expone esta campaña hay incluso personas desaparecidas que han sido propuestas para ser votadas en algunos distritos en particular. Es el caso del joven hondureño Óscar Antonio López Enamorado, desaparecido aquí en Jalisco el 9 de enero de 2011, por quien se pide votar en el distrito 1 federal, en este estado.

La campaña nace por el deseo de seguir buscando a sus desaparecidos por todos los medios y desde la decepción de la clase política y el actual gobierno de la Cuarta Transformación. Dice el colectivo Huellas de la Memoria “La iniciativa surge del desencanto por un gobierno que llegó fortalecido por la suma de treinta millones de votos, que en el fondo era también un voto masivo por la paz y la justicia verdadera”, pero que lamentablemente, no cumplió.

“No sólo no cumplió su palabra, sino que hizo además todo lo posible para argumentar que el número de personas desaparecidas era mucho menor a las cifras que sus mismas instituciones daban, y realizó un polémico censo para disminuirlos. ¿Cómo esperar que las familias de las personas desaparecidas no estén molestas?”. Desde la molestia y la rabia por ver a una clase política que no cumple sus promesas y que no pone freno a las desapariciones, las familias organizadas llaman en estas elecciones a votar por los desaparecidos. Que los nombres de quienes nos faltan, aparezcan en sus boletas y en sus conciencias.

