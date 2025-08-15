Vientos cruzados

En Lagos de Moreno sopla aire… y no solo del campo. Esta mañana aterriza Marcelo Ebrard, secretario de Economía federal, para inaugurar una empresa de jugos embotellados. Lo recibirán el Gabinete Económico de Jalisco y, por supuesto, el gobernador Pablo Lemus.

Lo curioso es que la cita coincide con la visita de Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, que convocó a las figuras del partido. El resultado: más de uno con agenda partida y cara de: “¿A cuál voy?”. Porque no todos los días se tiene que elegir entre tomarse la foto con la presidenta de Morena o salir en cuadro con Ebrard brindando con jugo.



* * *



Por cierto, nos dicen que Luisa María Alcalde no llega sola a Jalisco: trae bajo el brazo un espaldarazo para la diputada federal Mery Pozos. Y no es casualidad que la reciba justo en su distrito, el 11.

La legisladora ha ganado terreno en temas metropolitanos y en la vida interna del partido, lo que ya puso a varios a vigilar cada uno de sus pasos.

¿Será un reconocimiento a los “buenos resultados”? ¿O apenas la apertura del telón para una obra política más grande?

Por lo pronto, la visita pinta para ser más que una simple cortesía entre amigas.



* * *



¿Dónde está el boquete… o quién lo abre?

En Puente Grande la magia no se detiene: hace un mes hubo un operativo y ayer se realizó otro decomiso. La Policía Estatal Penitenciaria, con Ejército y Guardia Nacional, “sorprendió” a internos con marihuana, puntas, USB, bocinas, encendedores, cables, espejos, cargadores… Todo bajo la atenta mirada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que jura que las revisiones son permanentes y transparentes.

Todos caminaron en el penal, quizá buscando el famoso agujero por donde entra todo. Pero lo único claro: en Puente Grande, si no hay acceso a internet ni música, dicen, es porque no han pasado lista de compras.



* * *



La ruta en revisión. Los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan ya tienen su propuesta para cambiar el recorrido de la Romería de la Virgen de Zapopan. Nos dicen que la idea es salir de Catedral, tomar Vallarta, Federalismo y Ávila Camacho hasta la Basílica. ¿Les late?

Protección Civil y demás dependencias ya revisaron el plan. Sólo falta convencer a la Arquidiócesis… un detalle menor.

