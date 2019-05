"Vida diaria"

Pues la última semana la vida local se ha alterado con los fuegos, los guardabosques, bajo diferentes denominaciones, que se han batido como grandes para controlarlos, incluso al que hubo necesidad de desalojar la zona de un fraccionamiento en el bosque que tiene muchos años de que se desarrolló y del que hay unas fotos que yo tuve oportunidad de ver y que alguien debe tener: se trata de dos fotos aéreas que se tomaron al fraccionamiento Pinar de la Venta, con una diferencia de 10 años en la primera se veía el bosque muy tupido y el fraccionamiento se veía con menos arbolado y diez años después la situación se había invertido la parte del fraccionamiento se veía muy tupido de árboles y el bosque más trespeleque, ojalá que quien las tenga las muestre.

Pero para el infelizaje es muy difícil percibir el daño en cifras, cuando menos a mí me da mucho trabajo imaginarme el daño causado cuando dicen que chorro mil hectáreas se siniestraron, no sé si es mucho o no, simplemente no puedo imaginarlo. Pero la raza que por regla general, ante los anuncios oficiales, sigue la regla de oro: piensa mal y acertarás cree que el billete es la causa, muchos sostienen que se queman los bosques para poder fraccionar lo quemado, yo no lo creo así en el caso de la Primavera aunque no niego que me dan ganas de creerlo cuando escucho el énfasis con que lo niegan nuestras amadas autoridades que tanto se sacrifican por nosotros, si no lo aseguraran con tanta firmeza yo no dudaría; otros afirman, no sé con que bases que son quemados para sembrar aguacates, el hecho es que no nos queda claro o a la mejor somos necios por desconfiados.

Pero lo que si sentimos con certeza es la contaminación del aire y las molestias que la lima causa, que dicen puede causar la muerte pero que a todos en diferentes grados nos afecta la garganta, el moqueo y las irritación de los ojos, tanto que el supremo gobierno que tanto promueve el deporta pide o cuando menos sugiere que no se haga ejercicio al aire libre y es eso yo soy un modelo de obediencia, atendiendo esa preocupación oficial durante ese tiempo no hago ningún ejercicio no nada más al aire libre sino tampoco en los espacios cerrados, pero se me figura que en esta recomendación nada más yo le hago caso, porque yo veo a muchísimos corredores andar trotando, también trato de no fumar (lo que alcance) al aire libre, solo lo hago es espacios cerrados, porque en los sitios públicos en nuestro entorno causa menos escándalo sacar una ametralladora cuernos de chivo o un cañón del museo que cuando ven que vas a prender un puro.

Por eso me extraña el entusiasmo el legalizar la mota, a lo que no me opondría, pero me pregunto tanto esfuerzo para legalizarla para que luego no los dejen fumársela.

