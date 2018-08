Vicios arbitrales

Si, como dice la canción de Manoella Torres, “lo perfecto es inhumano”, los arbitrajes en el futbol mexicano, después del VAR, seguirán siendo casi tan imperfectos como han sido… antes del VAR.

Desde siempre, pero particularmente desde que se implantó el profesionalismo, se ha debatido si el arbitraje mexicano se ha manchado por la corrupción de sus miembros, si ha habido casos ocasionales de amaño de partidos en que determinados silbantes hayan intervenido… o si, por el contrario, la honradez de cuantos han desempeñado ese rol en el futbol mexicano ha sido la regla, y esa virtud puede ostentarse, por tanto, como la marca de la casa…

*

Lo primero: a despecho de la leyenda urbana que sostiene que el arbitraje en pleno, no sólo ciertos árbitros, tiende a favorecer a determinados equipos -particularmente al América, sobre todo desde que pasó a ser propiedad de una de las más importantes empresas televisoras del país (el consorcio Televisa, de la familia Azcárraga)-, las estadísticas, paradójicamente, sugieren lo contrario. En partidos trascendentales, particularmente, han sido más los casos en que los yerros arbitrales han sido adversos al equipo americanista.

Lo segundo: salvo rumores ocasionales, que de ahí no han pasado, nunca se ha formalizado acusación seria alguna en contra de ningún árbitro. Ha habido, por supuesto, fallos arbitrales deficientes, escandalosamente erráticos incluso…, pero se ha convenido, en todos los casos, que se trató de crasos, notorios errores de apreciación o de interpretación, pero no de decisiones dolosas o interesadas. (Decía un árbitro: “Podrán decirles a tus hijos, sus compañeros de escuela, que su padre se equivocó… pero nunca te perdonarías que les dijeran que es un ratero”).

*

Sin elementos de juicio, pues, para sostener que el arbitraje en el futbol mexicano cojea por el lado de la deshonestidad, ha habido, ciertamente, árbitros a los que el protagonismo los lleva a querer desempeñar el rol de La Novia de la Boda o del Niño Dios del Nacimiento. Algunos de ellos, curiosamente, ya retirados, se han refugiado en los medios, donde ejercen, con el mismo vedetismo que los caracterizaba cuando estaban en la cancha -después de todo, “aunque la mona se vista de seda…”-, como jueces del juez.

Y, por supuesto, si con un silbato en la boca le hacían daño al futbol, se lo siguen haciendo con un micrófono a su disposición.