“Una propuesta novedosa”

El señor presidente Andrés Manuel López Obrador está teniendo con la oposición un diálogo de sordos; así, el mandatario considera que la está súper haciendo y dice que en su periodo los ciegos oyen, los sordos hablan, los mudos ven y todo está saliendo de rechupete, todo porque, él asegura, no es igual a los ratas de antes (que curiosamente eran todos), que él es bien bueno.

La verdad es que yo estoy opinando de balde porque confieso que nunca he visto una mañanera ni escuchado un informe presidencial, ni de éste ni de ningún presidente: no veo por lo general noticieros en la tele porque no me gustan, pues me parecen enfadosos y el único periódico que leo es éste. A veces oigo radio, pero que tú digas “qué cuate tan informado”, no lo soy.

Pero hasta yo me he dado cuenta que los diferentes bandos están hablando de cosas diferentes y a la mejor por eso no se entienden. Así, mientras el presidente, que de algún modo es muy popular y tiene muchos apoyadores, los adversarios corruptos (que ignoro si haya de otros) se dedican a compararlo con otros gobiernos anteriores con calificaciones que no sé de dónde sacan, pero que al señor presidente le valen absolutamente gorro.

Personalmente creo firmemente que los sesenta y cinco virreyes, los sesenta presidentes y los dos emperadores, además de algún gobierno colectivo que hubo por ahí, todos, absolutamente todos sin excepción han sido dañinos en diversos grados para la gente.

Entonces el actual, como todos, ha hecho muchas cosas buenas, como el dinero para los viejos que a mí, a pesar de cumplir los requisitos, no me llega aunque he intentado registrarme en todos lados y me dicen que pasarán por mi casa y no lo han hecho, pero eso no porque él lo haya mandado, sino porque sus representantes en el estado no le hacen caso, pues ellos están no para dar, como él quiere, sino para ver qué agarran.

Yo ni coche tengo, pero se me hace bien, aunque lo hayan criticado, en buscar que quitando impuestos no suba la gasolina.

En cambio, la seguridad está del perrazo, está tan mal que quienes quieren hacer publicidad en su contra, tienen muchas muestras.

Ha dicho que los jueces son corruptos y que son muy tardados para resolver y ahí es donde quiero proponer una nueva figura, que se llamará “juez de mirada” y así, cuando la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Policía o quien agarre a alguien a quien crean delincuente, que lo lleven con él y en ese momento el juez dirá, a golpe de ojo, “culpable” o “inocente”.

Los técnicos me van a atacar porque evidentemente habrá muchas injusticias, pero también muchos aciertos y más rapidez no es posible, si no le importa a uno mucho la aplicación de la ley.

