Las actuales campañas electorales nos han mostrado que no solamente no hemos progresado, sino más bien retrocedido en lo que mira al compromiso democrático y a la manera de hacer política. La calidad de los candidatos tanto federales como estatales y municipales, ha dejado mucho que desear, pero sobre todo el pésimo desempeño de las campañas, y el constante rebasamiento del INE que en efecto no puede anticipar todas las ocurrencias de los contendientes para normar y poner límites.

No podemos acostumbrarnos al juego sucio en las campañas, no podemos asumir la postura conformista del que dice “pues así se usa”. Es verdad que la ciudadanía tiene libertad para subir a las redes sociales cuanto le venga en gana, aún si más de una vez atropella el respeto y los derechos de los demás, asunto sobre el cual todavía no tenemos un marco legal explícito, pero también es cierto que la autoridad electoral debe aprender de lo presente en previsión de lo futuro.

Todo candidato que utilice un debate nacional para agredir, difamar o hacer su propio mitin, debe ser amonestado y sancionado, los debates son para discutir propuestas, no candidaturas, por más que una actuación de los candidatos en este tenor muestre ya su calidad como personas y como políticos. Cualquier tipo de información calumniosa en contra de un candidato debe ser igualmente sancionada, y los partidos favorecidos por tales informaciones deberían advertir a sus correligionarios que no es así como se hace democracia.

Este aprendizaje debe llevarnos a acciones muy concretas. Partidos y ciudadanos tenemos ahora una nueva oportunidad de seis años para evitar que algo semejante o peor ocurra en el próximo periodo electoral. Todos debemos tener muy claro que lo que urge reformar es el sistema político mexicano a fin de que los funcionarios públicos lleguen a los puestos por sus propios méritos profesionales y de servicio, no por recomendación o compadrazgo que luego hay que apalancar contratando asesores. Urge prohibir a quienes ejercen cargos de elección popular, abandonar su puesto para lanzarse a la búsqueda de uno nuevo, con el consiguiente daño a la administración, sobre todo tratándose de periodos de tres años. Los partidos deben ser corresponsables cuando sus candidatos ya en el gobierno delinquen. El costo de la democracia mexicana no puede seguir aumentando, por el contrario, tanto el mantenimiento de los partidos como de las campañas debe sujetarse a presupuestos austeros y equitativos, y no seguir en la falacia de que el mucho dinero les impide corromperse o dejarse infiltrar, ya sabemos que de todos modos lo hacen. La clase política debe dejar de ser una clase privilegiada, pues el régimen de privilegios se corresponde muy bien con una monarquía, jamás con una democracia; todo funcionario público debe pagar impuestos, jubilarse de acuerdo a lo que marca la ley para todos, y no tener otros viáticos que los normales para cualquier trabajador mexicano.

Seis años de oportunidad para transformar el sistema político exigen de la sociedad una clara conciencia de lo que se debe cambiar y un compromiso para organizarse e insistir permanentemente para que dichos cambios se logren. Dejemos de ser súbditos y aprendamos a ser ciudadanos.