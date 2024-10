Una “desgracia”, que Trump gane

¿Se acuerda de Lech Walesa, aquel electricista de astilleros que en 1983 ganó el Premio Nobel de la Paz por la defensa de los trabajadores y las libertades universales, líder del movimiento Solidaridad que en 1989 colaboró para poner fin al gobierno comunista de Polonia y marcó el comienzo de la Guerra Fría? Este fin de semana reapareció en las redes sociales, advirtiendo que no interfiere en los asuntos internos de otros países, pero sí con una observación a todo el mundo, muy sencilla y sin más explicación: “Creo firmemente que los estadounidenses votarán con responsabilidad. En mi opinión, estoy completamente convencido de que elegir a Trump SERÍA UNA DESGRACIA PARA EU Y EL MUNDO”.

A 19 días de las elecciones en el país vecino -5 de noviembre- Donald Trump está cerrando su campaña política de una manera amenazadora. A todo el mundo le ha dicho que utilizara la presidencia para aplastar a quienes no están de acuerdo con él, señala un análisis de The New York Times. Nada menos el domingo pasado en una entrevista con Fox News acusó a los demócratas de “enemigos internos”, que estarían dispuestos a causar un caos el día de la elección, pero arremetió de manera amenazadora señalando que podría “necesitar manejar” a la Guardia Nacional (?). Y el martes, lanzó un extraño mensaje sin argumentar a sus oponentes políticos, indicando que “son malvados. Lo que ha hecho, lo han convertido en un arma, han convertido en un arma las elecciones. Han hecho cosas que nadie pensó que fueran posibles”, agregando que no se compromete a una transferencia pacífica de poder (?).

Para muchos analistas, Trump está desquiciado, fuera de sí. Y para México -su víctima favorita- ya advirtió el martes pasado, si gana las elecciones presidenciales, nuestro país “no va a vender ni un solo coche en Estados Unidos. Los aranceles serán terribles, de hasta un 200 por ciento”, con la intención de que todas las empresas automotrices regresen a suelo norteamericano, atentando en contra de la economía mexicana, el tratado comercial y la relación bilateral. Mensaje que tiene también como destinatario a los inversionistas automotrices chinos establecidos en México, de quienes dijo “no venderían ni un auto a Estados Unidos”. Y para no fallar a la costumbre de mentir, dijo que algunas firmas automovilísticas asiáticas han decidido no seguir con la construcción de paltas masivas en México, como queriendo demostrar que con sus amenazas se ha alejado a la inversión china de nuestro país, lo que es falso -hasta el momento-.

A tan pocos días de las elecciones, las proyecciones -según las encuestas de opinión- están cerradísimas. Tanto Trump como Kamala pudieran ganar, aunque el escaso margen favorece a la vicepresidenta en los totales de la encuesta de encuestas. Pero de lo que si estamos certeros, como dice Lech Walesa, “elegir a Trump SERÍA UNA DESGRACIA PARA EU Y EL MUNDO”.

¿Usted, qué opina?