Una de tus grandes equivocaciones

Andrés, se nota que no conoces Cuba y sólo te dejas llevar por tus fantasías mentales que sólo existen dentro de ti, como tantas otras. Repasando tus ocurrencias y las proposiciones que haces para México en tu mañanera, resalta una de las más grandes estupideces: cuando dijiste que México debería seguir el ejemplo de Cuba.

Se ve que no tienes idea real de la población cubana y no conoces nada de Cuba. Y te lo digo con conocimiento propio, porque yo estuve yendo durante 25 años continuamente porque tuve durante ese tiempo el 50% del Hotel Tuxpan en Varadero, una de las playas más hermosas de Cuba, que había sido construido por una constructora mexicana. Yo adquirí la propiedad del Hotel Tuxpan apoyado por Bancomext y asociado con el Gobierno cubano por medio de Cubanacán, que es como el Fonatur en Cuba. Además, fui asesor y amigo del Ministro de Turismo Osmany Cienfuegos, al que conocí en México en Cancún, cuando vino y conoció los hoteles que yo había diseñado, y me invitó a Cuba para apoyar en el desarrollo turístico. Después de un tiempo de estar yendo a Cuba, me pidió que fuera asesor de desarrollo turístico en Cuba.

Durante el tiempo que estuve yendo a Cuba, me di cuenta de que realmente el pueblo cubano estaba minimizado, y tú, Andrés, sales con que México debería seguir el ejemplo de Cuba. Se ve que no tienes la menor idea de cómo viven los cubanos. Me consta que el pueblo cubano no podía entrar a los restaurantes, a los hoteles, a los comercios que están destinados sólo a los turistas.

Por otro lado, cuando vemos que alabas al Che Guevara, ¿no sabes que fue un vulgar asesino? Entre los actos censurables que le atribuyen a Guevara se encuentran las ejecuciones de cientos de opositores, entre militares y torturadores de Batista, así como de campesinos en las regiones controladas o visitadas por sus fuerzas guerrilleras. Y al final, perdió el apoyo de Fidel Castro, quien lo desapareció del escenario político de la Isla de Cuba y lo convenció para que saliera de Cuba.

Andrés, otra anécdota de tu admirado Che Guevara fue cuando García Manzano era Ministro de Desarrollo Económico, nombrado por Fidel y que había sido uno de sus acompañantes en el Granma cuando llegó a Cuba. En una reunión de los principales de Cuba, García Manzano propuso que un porcentaje de las utilidades de las industrias se repartieran a los empleados, comentario que hizo que el Che Guevara se saliera de sus casillas, sacando una pistola y apuntándole le dijo a García Manzano: “Aquí es comunismo, eso no entra”, poniéndolo en paz Fidel. Luego le dijo a García Manzano: “Vete a México porque este loco te puede matar”.

Andrés, lo que puede ser tu sueño y por eso quieres que México siga el ejemplo de Cuba, es el control del gobierno a los medios de comunicación y restringir el acceso a información proveniente del extranjero, donde incluso el internet está limitado, donde el pueblo sólo tiene la opción de saber lo que el Gobierno quiera.

No hay que olvidar, por último, que Cuba es un país pobre, con baja calidad de vida y con calles deterioradas. Solo sobresalen las zonas turísticas, y los hospitales muchas veces no disponen de las condiciones óptimas para atender al pueblo. Todo se debe en gran parte al bloqueo que algunos países tienen hacia Cuba, lo cual ha impedido su desarrollo adecuado. Esto no es culpa del pueblo cubano. Actualmente, la mayoría de la gente no conoce otra manera de vivir, ya que siempre han vivido bajo el gobierno de los Castro. No tienen otra visión de su futuro y muchos han muerto en su intento de llegar a Florida.

Andrés, ¿realmente quieres seguir el ejemplo de Cuba? ¿Quieres volver al pasado y ver a nuestro país aislado del mundo, cómo quedó Cuba después de su revolución, con su infraestructura y mentalidad sin evolucionar hacia el futuro? Espero que no quieras eso para nuestro querido México.