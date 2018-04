Un verdadero problema las campañas y los candidatos

De los tres principales candidatos registrados para competir por la Presidencia de la República, ha habido una serie de acusaciones; con excepción de José Antonio Meade que es el único al que no le han podido achacar ningún acto ilegal o de corrupción, los otros dos “tienen cola que les pisen”. De los independientes no hablamos, porque no tienen la menor oportunidad ni de ganar un regalo en una tómbola.

Sin ninguna duda, el candidato que sería mejor Presidente de la República es José Antonio Meade, por su experiencia, su capacidad, su cultura, su prestigio, su visión; es el que tiene más aptitud para manejar este país. Él ha propuesto que se dé a conocer el patrimonio de cada uno de los aspirantes y su procedencia.

Es el único que cuenta con la habilidad para mejorar el modelo económico con mayor equidad, aumentando las exportaciones que permitirían crecer el mercado interno e incrementar en gran medida la participación de México en el exterior, tiene la capacidad para luchar y detener la corrupción y lograr disminuir la violencia que tanto nos afecta; asimismo estudiaría la forma adecuada, como han propuesto intelectuales y políticos prestigiados, para el manejo de la liberación de la droga, controlada por normas específicas; hablo de la mariguana.

En otro aspecto, consolidaría la regionalización y la infraestructura que le hace falta a México y no tendrían acceso a su equipo elementos ineptos como Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, que ha demostrado su incompetencia varias veces y en diversos lugares, sobre todo en Guadalajara.

Ricardo Anaya es inteligente y capaz, pero su pasado y las acusaciones que le han hecho lo tienen pendiente de un hilo; hasta Ernesto Cordero que es panista y presidente del Senado declaró: “Si Anaya tuviera un poco de vergüenza se saldría de la contienda presidencial, México no merece un Presidente que esté en medio de señalamientos de lavado de dinero y simulaciones”; consideró además que “ya hay muchísima evidencia de que efectivamente Ricardo Anaya recibió $54 MDP producto de una simulación y de un esquema de lavado de dinero”.

De Andrés López ni es necesario hablar, ya lo conocemos todos, su pasado cometiendo actos de terrorismo con el petróleo en Tabasco, su actitud populista y demagoga y sus proposiciones realmente sin ningún sentido que pudiera beneficiar a México, como cancelar el nuevo aeropuerto que se está construyendo, que México lo necesita en forma extraordinaria; decir que va a construir dos pistas en Santa Lucía. Entre sus barrabasadas ha declarado que va a desaparecer la Reforma Energética, que va a cambiar la Reforma Educativa y las otras reformas como la Hacendaria, Laboral y de Telecomunicaciones, que son de lo mejor que ha realizado el Gobierno de Peña Nieto, sobre todo la Reforma Educativa y la Reforma Energética que debieron haberse implementado hace 40 años. También se negó a tomar parte en un debate al que fue invitado por Meade; ya veremos cómo resulta y cómo se va a destapar en los debates que debe participar, que son impuestos por el INE.

Vamos a ver cómo responde al cuestionario que han elaborado acertadamente grupos de personajes muy importantes de Ciudad de México, de Nuevo León y de Guadalajara, donde se formula un conjunto de premisas sobre estado de derecho, economía y política social. En ese cuestionario saldrán a flote las políticas que nos permitan avizorar que vamos en el camino correcto, con las respuestas de los candidatos a la Presidencia.