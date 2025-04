Un patán en el Vaticano

Fueron más de 400 mil personas las que asistieron al funeral y traslado de los restos del Papa Francisco a la Basílica de Santa María la Mayor, donde fue sepultado el ataúd de madera; pero en la Plaza de San Pedro se estima fueron poco más de 250 mil personas las que asistieron a la misa de cuerpo presente para darle el último adiós al Pontífice. La vista desde la Basílica de San Pedro era imponente y se veía a los católicos ahí reunidos -perpetuando la tradición- vestidos de negro, una costumbre que se remonta a la Republica romana, donde la Toga pulla (toga negra) era un símbolo de luto, respeto, duelo y tristeza, que ademas representa la oscuridad y la ausencia de luz, lo cual se interpreta como la falta de vida o la partida del alma.

Entre la muchedumbre, en la zona más cercana al altar en la explanada de la Plaza de San Pedro, estaban los lugares designados para las 130 delegaciones de países, en donde se incluían a 60 jefes de estado y 15 monarcas reinantes, según informó el canal de televisión Telegram del Vaticano. Todos vestían de negro siguiendo el protocolo y mostrando el respeto de la ocasión. Pero entre todos, se distinguía uno, que presumía su soberbia desde su llegada, vestido con traje y corbata azul. Era el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Su presencia y “distinguirse” de esa manera entre todos y el mensaje que enviaba, hablan por sí solo: Un patán.

Pero no nos debe extrañar. La vida de quien ahora despacha desde la oficina Oval de la Casa Blanca está llena de este tipo de pasajes turbios, confusos, amenazantes, altaneros y soberbios. Los primeros 99 días de su administración -el miércoles cumple 100 días de haber llegado a la presidencia por segunda ocasión- los ciudadanos estadounidenses los perciben como días turbulentos, que por muchos son calificados como “caóticos” -66 por ciento- y “aterradores” -59 por ciento-, según una encuesta realizada por New York Times y el Siena College. Piensan que Trump no está realmente conectado a los problemas de la vida diaria y que ha perdido el interés en su liderazgo, alimentando su ego y concentrado en lograr sus objetivos personales. Su popularidad es de apenas 42 por ciento, que es históricamente baja para un presidente a estas alturas de su mandato.

Según Gallup -empresa de análisis y asesoría-, entre los presidentes elegidos entre 1952 a 2020, su popularidad promedio en sus primeros 100 días de gobierno es del 60 por ciento. Dwight Eisenhower fue del 71 por ciento, John F. Kennedy del 74 por ciento; Jimmy Carter, Barack Obama y Ronald Regan obtuvieron entre el 60 y 69 por ciento, mientras que George W. Bush, George H. W. Bush, Joe Biden y Bill Clinton registraron índices de aprobación entre el 55 y 58 por ciento en sus primeros trimestres de gobierno.

Sin embargo, Donald Trump “se cuece aparte” y todas sus acciones, movimientos y estrategias están llenas de enredos, mentiras, amenazas y patanerías, cómo la que protagonizó en el funeral del Papa Francisco.

Usted, ¿qué opina?

