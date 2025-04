Sensei Rojinegro

Play in

Pumas le gana a Juárez en una tanda de penaltis después de terminar empatados a 1 gol, y ahora va buscar el octavo lugar contra el Monterrey, que dejo escapar el triunfo. Iba ganando 1 a 0 y Pachuca le dio la vuelta, los Tuzos ya son el 7º invitado a la liguilla.

Liga de Expansión

Morelia deja fuera a uno de los favoritos, el Atlante, que se queda en el camino al perder 3 – 2 en el global. La Jaiba Brava llego al segundo partido contra el Celaya ganando 1 – 0 y ese marcador le dio el pase a la semifinal. Leones Negros y Tepatitlán empatan a 3 goles en el global, los Melenudos pasan por mejor posición en la tabla. Zacatecas hace fuerte su casa y gana 2 – 0 y empata el global a 2 goles y pasa por su mejor lugar en la tabla general.

Universidad de Guadalajara va contra Morelia y Zacatecas contra la Jaiba Brava.

Liga MX Femenil

América con un global de 7 – 2 deja fuera a las Bravas de Juárez, Pachuca hace fuerte la localia y con un marcador global de 5 – 2 avanza, derrotando a un equipo Atlas que no pudo con las Tucitas. Chivas le gana a las Pumitas 1 – 0 de visita, con un global de 3 – 0, ya están en semifinales, estas quedan así: América va contra Las Chivas y Pachuca contra el ganador de hoy entre las Regias y las Amazonas, o sea Monterrey vs Tigres.

Concachampions Copa de Campeones, juegos de ida

Tigres y Cruz Azul empatan a un gol, la ventaja la lleva la Máquina, ya que con el gol de visitante puede avanzar. Los Whitecaps de Vancouver dieron un gran paso a la final al derrotar 2 – 0 al Inter de Miami, ahora, a terminar la obra de visitante.

Concachampions Copa de Campeones, juegos de vuelta.

Abril 30

Inter Miami vs White Caps

Mayo 1º

Cruz Azul vs Tigres

Copa del Rey de España

Barcelona se lleva la copa, pero, aunque empezó ganando el Real Madrid, le dio la vuelta y se puso al frente, parecía que los merengues se llevaban la copa, pero dos errores grandes de su portero y la defensa le abrió la puerta al cuadro blaugrana para llevarse este trofeo, ganando 3 – 2 el partido.

Champions League, semifinal juegos de ida

Martes 29 de Abril

Arsenal vs PSG 1.00 PM

Miércoles 30 de Abril

Barcelona vs Inter de Milán 1.00 pm.

Algunos Números del Clausura 2025

Toluca fue el que sumo más puntos, un total de 37.

Toluca también fue el que metió más goles, 41.

América fue la mejor defensiva del torneo con 10 goles recibidos.

Pachuca sumo más minutos de menores con un total de 3,565.

Cruz Azul es el equipo que genera más centros al área.

Necaxa es el equipo con más gambetas superadas.

Toluca es el equipo que más pases acierta.

Atlas fue el equipo que tuvo más penaltis a favor.

Xolos tuvo más penaltis en contra.

Oussama Idrissi del Pachuca es el que mas rivales supera en el mano a mano.

Agustín Palavecino del Necaxa es el que recupera más balones en el campo contrario.

Willer Ditta del Cruz Azul líder en balones recuperados.

Alexis Vega, del Toluca, es el futbolista más productivo del torneo.

Héctor Herrera, del Toluca, el que más pases precisos da.

Ali Ávila, de Pumas, es el jugador que más faltas comete.

Lucas Merolla, de Mazatlán, acumulo más tarjetas amarillas.

Bryan Angulo, de Puebla, más tarjetas rojas.

Nahuel Guzman, de Tigres, es el portero que más goles evita.

Carlos Acevedo, de Santos, es El portero que más goles recibe.

Goleadores del Torneo: Uros Durdevic del Atlas, Paulihno del Toluca y Raúl Zúñiga de Xolos, todos con 12 goles.

Atlas y Chivas de Vacaciones

Nuestros equipos, después de un decepcionante torneo, ya están de vacaciones, este parón de casi tres meses esperemos que de veras les sirva a los dirigentes para que puedan conformar unos buenos equipos.

Chivas ya le dio las gracias a Gerardo Espinoza, el “Loco” deberá analizar si fue buena opción tomar al equipo. Lo que se le debe reconocer fue que se fajo los pantalones y no se dejó influenciar por las vacas sagradas.

Atlas, lo único bueno fue el campeonato de goleo, que se logró por primera vez en la historia, Grupo Orlegi deberá replantear lo que quiere con este equipo. Hay que recordar, como dice el dicho: cuando veas las barbas de tu vecino…….., la FIFA ya dio un golpe de autoridad a la multipropiedad, y hay que tomar una buena decisión y no esperar a que esto llegue de sopetón.

Ya no hay que abusar la noble y fiel afición, que siempre esta y estará presente lo que me he cansado de decir, si con un equipo trespeleque siempre están, qué será con equipo mejor.

Hay que dar de baja a muchos jugadores que no dieron el ancho y a otros que ya cumplieron su ciclo, y si deveras vienen buenos jugadores de la cantera, darle juego y no taparlos con bultos extranjeros.

Vienen semanas de rumores y de chismes infundados, además que los promotores estarán ofreciendo una infinidad de jugadores y entrenadores, lo que se conoce como el “Futbol de Estufa”.

Vamos a ver qué pasa, por lo pronto van a empezar a promocionar los pases rojinegros, la nueva piel del zorro. El tiempo lo dirá todo.

Hace unas semanas falleció este gran entrenador y personaje que tuvimos en nuestro futbol:

Leo Beenhakker (+)

Fue un futbolista, entrenador y directivo de fútbol neerlandés. En su paso por el Futbol Internacional como entrenador dirigió a grandes equipos.

Sus inicios como futbolista fue muy corto, solo pudo jugar en la segunda división de su país en el equipo Xerxes. Una lamentable lesión a los 19 años lo retiro de las canchas y opto por empezar sus estudios de entrenador. Su primera experiencia fue con el equipo amateur SV Epe entre 1965 y 1967.

En 1968 llega al el SC Veendam, club de la segunda división neerlandesa. A los 25 años, lo que lo convirtió en el entrenador más joven con licencia tipo A en los Países Bajos. Su debut en la Eredivisie de la primera división del futbol neerlandés fue hasta 1976, que llego de entrenador a las fuerzas básicas del Feyenoord.

Para la temporada 79 – 80 asumió a la dirección técnica del Ajax, donde imprimió su estilo de futbol total. Beenhakker retomó el sistema de futbol total que caracterizó al equipo a principios de la década. En su primera campaña consiguió el título de liga al liderar la clasificación general con cincuenta puntos.

En la temporada 81 – 82 llego a la dirección del Club Real Zaragoza, estuvo al frente por tres temporadas, no calificó a ninguna competencia europea y se marchó a Países Bajos para tomar al FC Volendam. En 1986 llega al Real Madrid, invitado por Ramon Mendoza. Ahí inicia la etapa más importante en su carrera al dirigir la famosa “Quinta del Buitre”: Hugo Sánchez como el gran goleador, Emilio Butragueño, Bernd Schuster, Fernando Hierro, Manolo Sanchís, Michel Gonzalez, Rafael Gordillo, Paco Buyo, Martín Vázquez. concretando el segundo pentacampeonato en la liga española y logro una marca de ser el primer técnico extranjero en el futbol español en lograr tres campeonatos consecutivos.

Ese año tiene dos dolorosos descalabros, en la Copa del Rey cayó 4-3 en el global con Atlético de Madrid dentro de las semifinales. Mientras que en la Copa de Campeones de Europa 1986-87 caería también en la fase semifinal con global de 4-2 frente a Bayern Múnich. En 87 – 88 consiguió el tri campeonato y quedo a un paso de disputar la final de la Copa de Europa.

Para la temporada 88 – 89 llegó el tetracampeonato, solo perdiendo un juego, y en esta ocasión sí obtuvo la ansiada Copa del Rey. Ese año vuelve a su país a dirigir al Ajax y gana el campeonato 1990. Y en ese mismo año volvió a dirigir a la selección neerlandesa, y al Ajax de 1990 a 1991.

En 1992 regresa al Real Madrid. Con el Grasshoppers de Suiza, estuvo durante la temporada 1992-1993 y posteriormente en la selección de futbol de Arabia Saudita de 1993 a 1994.

Llega a México para el Club América en la temporada 94 – 95 después de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Anunció las contrataciones del camerunés François Omam-Biyik y el zambiano Kalusha Bwalya. Dos grandes referentes en las Águilas. Ahí Beenhakeer le dio un cambio al Club América con un juego vertical y ofensivo, se sumaron al equipo jugadores mexicanos como Luis Roberto Álves «Zaguinho», Raúl Rodrigo Lara, Joaquín del Olmo, Juanito Hernández y el juvenil canterano Cuauhtémoc Blanco. Quienes se acoplaron con el estilo de los refuerzos africanos.

Deja al Club América el 6 de abril de 1995, pero no fue hasta el 16 de marzo del 2010, que confiesa en una entrevista en un programa de televisión “Los invitados del Cuau “, que conducía Cuauhtémoc Blanco en la cadena Fox Sports, que el presidente del América, Emilio Diez Barroso, le ordenó al neerlandés no alinear a Joaquín del Olmo por presuntos conflictos económicos entre el presidente y el jugador. Cosa que el entrenador no acepto y por eso fue “invitado” a salir del equipo.

Regresa a nuestro país para dirigir al Club Deportivo Guadalajara el 3 de Noviembre de 1995, ganándole a su ex equipo 3 – 2 viniendo de atrás. Tuvo un lapso muy corto y se regresó al futbol de su país, para dirigir al Vitesse en 96 – 97 y al Feyenoord, donde conquistó la liga de los Países Bajos en 1999.

De 2000 a 2003 fue director deportivo del Ajax. Regresó a México para volver a dirigir al América en el Ttorneo Apertura 2003, y el Clausura 2004, donde llevó al equipo a cuartos de final donde serían eliminados por el Toluca. Para el 2007 regresa al Feyenoord a los playoffs de la temporada 2006-2007.

Como entrenador de selecciones fue al mundial 1990 en Italia al mando de Países Bajos, en el año de 1993 dirige al seleccionado de Arabia Saudita, durando solo un año en el timón. En el mundial de 2006 en Alemania fue al frente de Trinidad y Tobago, la cual era su primera participación en esa justa mundialista, quedando en primera ronda, pero obtuvieron un punto importante en el empate a cero ante la selección de futbol de Suecia. Desde el 11 de julio de 2006 hasta el 10 de septiembre de 2009 dirigió a la selección de futbol de Polonia, pero fue cesado cuando no pudo calificar para el Mundial del 2010 de Sudáfrica.

En total dirigió 13 equipos y 4 Selecciones.

Descanse en Paz este gran entrenador.

Que siga rodando, el balón.