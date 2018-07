Un partido neoliberal

Ni AMLO pudo imaginar la contundencia de su triunfo. Impresionante. No sólo tendrá mayoría en el Congreso y la mayoría de las cámaras de los estados, sino el poder de modificar o incluso hasta sustituir la Constitución. El electorado le otorgó las llaves para hacer lo por él prometido. Una “cuarta transformación” o un cambio de régimen, no sólo de Gobierno. Con sus implicaciones en los procesos políticos, instituciones, derechos humanos y economía.

¿Como será el nuevo régimen? A imagen y semejanza de AMLO. Por ello no he felicitado a nadie, ni otorgo beneficios de la duda, ni comparto (aún sabiendo se me calificará de siniestro, racista y clasista) el optimismo y el sentimiento de esperanza generalizados del momento. Ese es el sentido del voto al otorgarle el poder para imponer su “estilo personal de gobernar”, descrito aquí hace algunas semanas (https://goo.gl/q4ZRp6) con su principal promesa de campaña: él. Las demás promesas como siempre, unas se cumplirán y otras no. Pero con una diferencia fundamental: jamás preví se le facilitarían tanto las cosas para poderlo hacer tan campante. No necesitará enfrentarse o presionar tan a la mala a los gobernadores, ni a los entes constitucionales autónomos, ni a la oposición en el Congreso o a la Suprema Corte.

Tiene el poder de vaciar a la Corte y poner una nueva, cambiar las reglas del Congreso o del Federalismo, modificar o eliminar al INE, Banxico, la CNDH, el INAI, INE y demás. También para modificar las normas electorales. Para no darle vueltas al asunto, va a poder reestructurar todo a su saber y entender para controlarlo todo. Y tiene completo sentido ahora con un partido cuasi hegemónico en el poder como lo era antes el PRI, pero ahora no con un rey cada seis años, sino centrado en uno solo: AMLO, dueño absoluto de Morena. Ni en los viejos tiempos del PRI, el Presidente tenía tanto control sobre su partido. Por ello afirmo sin reparos, se trata de un proyecto transexenal en su persona.

López Obrador no es tonto. Lo sabe. No debe mover mucho las aguas hasta tomar formalmente el poder. No le conviene. Pero es evidente. En materia económica viene una especie de venganza contra el llamado neoliberalismo. Se afirma reiteradamente: México es un país neoliberal y eso es perverso. Lo cual no es cierto. De acuerdo al índice de libertad económica de Heritage (https://www.heritage.org/index/ranking), nuestro país se encuentra en el lugar número 63 de 180. Para podernos llamar neoliberales habríamos de avanzar por lo menos unos 30 lugares. Dígase cualquier cosa, pero la realidad se impondrá y veremos un retroceso plasmado en dicho índice. Está cantado.

Como liberal de derecha, ante la debacle casi total del PRI y el PRD, y el PAN en ruinas, me pregunto: ¿no sería un buen momento para crear un nuevo partido para luchar en contra de la política económica y el autoritarismo del nuevo régimen? ¿Y cuya principal y explícita misión sea llevar a México a un auténtico neoliberalismo bajando al menos esos 30 lugares, pero buscando llegar a los primeros 10? ¿Con la finalidad de mejorar siempre los parámetros de dicho índice, imperio de la ley, tamaño del Gobierno, eficiencia regulatoria y mercados abiertos? Los liberales como enemigos del autoritarismo y amigos del mercado no podemos quedarnos con los brazos cruzados.

