Un caso para Olga

Parece que los días de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) están contados. Tras la polémica que se desató porque el Presidente ignoraba la existencia de este organismo, el Mandatario criticó la existencia de institutos “para cada demanda de justicia”.

Su propuesta es que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, se haga cargo de los temas de discriminación y racismo.

No podemos negar que el Presidente es congruente con su propuesta, pues Sánchez Cordero se encarga de todos aquellos temas que no le importan al Mandatario o que no son prioridad para su gobierno.

***

Finalmente la Secretaría de Transporte anunció horarios laborales escalonados para trabajadores del sector industrial, de la construcción, comercios y dependencias públicas. El objetivo es evitar la aglomeración de usuarios del transporte como ocurre sobre todo por las mañanas.

La medida obliga a empresarios a tener listos protocolos a partir del próximo lunes. Quien incumpla, adelantó el gobernador, será sancionado (aunque no precisó los alcances de las multas).

Ojalá que esta iniciativa no quede en puro jarabe de pico como otras anunciadas por la Secretaría de Transporte. Por ejemplo, aquella promesa de subsidios al pasaje dirigida a empleados para amortiguar el alza en la tarifa del camión y que nunca implementaron.

***

El gobernador hizo una demostración de su sensibilidad para atender la agenda de ciudadanos afectados por el COVID-19. Durante una manifestación de dueños de canchas de fútbol rápido, salió de Casa Jalisco para atenderlos personalmente. Hoy tendrá un encuentro con sus representantes y la promesa es reactivar este deporte la semana próxima.

Sin embargo, le llovieron críticas al mandatario en redes sociales. El principal reclamo fue que tras las últimas manifestaciones de familias de desaparecidos en Casa Jalisco ni siquiera se asomó. A diferencia de ayer, que hasta difundió un video para hacer gala de su apertura para escuchar a los ciudadanos.