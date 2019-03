Tus acciones cuentan más

Las palabras se las lleva el viento, con ellas se puede engañar con más facilidad.

Nuestros actos son dignos testimonios de lo que realmente pensamos y sentimos, aunque algunas veces podemos simular al pretender mostrar, cuál vil hipócritas, deshonestidad a la hora de explicar nuestras acciones.

En el día a día de la convivencia en pareja, se acaba por manifestar todo un diálogo, desde con los gestos, caricias, actitudes, presencia o ausencia.

El afecto, el interés, en definitiva el amor se acaba delineando cotidianamente en nuestros actos. Estar contigo o dejarte, tener disponibilidad o no, mostrar las prioridades o la jerarquía de importancia que le das a los planes de tu vida, son contundentes actos de amor o expresiones de desinterés.

Cuándo alguien es importante en tu vida, no sólo se lo haces sentir, sino que tus acciones lo demuestran en la forma en que decides.

Lo que realmente haces, cuenta más que mil palabras. Puedes relatar toda una historia; pero los hechos van a ser contundentes. Tus planes y promesas pueden ser maravillosos; pero hasta que no se constaten en obras, quedan en el territorio de las buenas intenciones y sólo se visten de ilusiones y fantasías, hasta que no las realices.

Que se note que quieres a una persona, que se lo demuestres.

Pretextos para no asistir a un evento, hay muchos; pero si no vas, estás demostrando que no es tan importante cumplir. Que prefieres irte a otro lado, porque en la vida sí hay prioridades y los compromisos tienen su jerarquía.

El verdadero amor se hace evidente en las acciones, de igual manera cuando no lo hay. Los intereses y conveniencias acabarán por ser pruebas más evidentes de lo que ciertamente se siente.

Estar o no, hacer o dejar de hacer, expresar o no tus decisiones en los actos que realizas, serán prueba fehaciente de qué madera estás hecho y de la educación y congruencia que tienes.

Quién dice que ama y no lo demuestra en sus actos, acaba por demostrar que no está dispuesto hacer más por su ser amado, es parecido al que dice que va a hacer algo y acaba por no hacerlo, es también como el que se compromete y no lo cumple o el que promete que va a asistir y te deja plantado.

El verdadero amor exige acciones congruentes.

Si dices que amas: cumple.