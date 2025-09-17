Tu super poder ciudadano

Imagina que fueran válidas las firmas en change.org para hacer peticiones ciudadanas en línea. Esto es posible. Te explico.

Tomen nota activistas vecinales, luchadores sociales, estudiantes, amas de casa y en general cualquier ciudadano en Jalisco.

Change.org es una plataforma global en línea para hacer peticiones comunitarias. Carece de cualquier validez, salvo su efecto mediático, si acaso.

En Jalisco hay varias peticiones. Esto demuestra que estamos ávidos de intervenir en el diseño y decisiones públicas.

“No a la renta del Parque Ávila Camacho para eventos masivos privados” (21 de agosto de 2025; 1, 473 firmas).

“Protejamos al Lago de Chapala: No al acueducto Solís-León” (29 de agosto; 17, 266 firmas).

“Que en los terrenos incendiados no se permita nunca el cambio de uso de suelo” (12 de abril de 2019; 549, 377 firmas).

En Jalisco contamos con una nueva herramienta equivalente pero con validez oficial y sentido ciudadano.

Es una plataforma del IEPC Jalisco llamada ¡Fírmale!

Sirve para recabar firmas de apoyo ciudadano en formato digital con el fin de activar 9 mecanismos de participación ciudadana.

Estos son: consulta popular, iniciativa ciudadana, plebiscito, referéndum, diálogo colaborativo, comparecencia pública, proyecto social, contraloría social y revocación de mandato. Explico algunas.

El plebiscito es para que se someta a consulta una acción de gobierno. Por ejemplo, la remodelación de la Minerva y que ese dinero se destine a arreglar las banquetas de colonias del Oriente de Guadalajara.

Un referéndum sirve para que se someta a revisión una ley o reglamento. Por ejemplo, la modificación para castigar la apología del delito en espectáculos musicales que en mi opinión es ociosa.

La revocación de mandato sirve para consultar si un funcionario de elección popular debe terminar su cargo antes de tiempo. Llámese gobernador, diputado o alcalde.

La iniciativa ciudadana permite proponer leyes o reformas. Yo pediría una reforma que limite el aumento máximo anual de una renta según la inflación igual que en la Ciudad de México.

La consulta popular sirve para recolectar la opinión de las y los ciudadanos. Por ejemplo, un segundo piso en Avenida López Mateos.

Para cada figura, si la solicitan ciudadanos, se requieren cierto número de firmas. En la página iepcjalisco.org.mx del IEPC Jalisco encuentras una tabla con esos requisitos.

El instituto lanzó la herramienta ¡Fírmale! este mes. Antes era muy difícil recolectar miles de firmas de manera presencial. Ahora se puede hacer vía remota enviando un enlace o QR por correo o WhatsApp. Esto cambia las reglas de juego y nos la pone más fácil.

Quien firma sólo debe compartir su nombre, el folio de su INE y firma.

Estos mecanismos son una forma de trascender la idea equivocada de que sólo importamos el día de la elección.

Tenemos un super poder. Hay que usarlo sabiamente.

Mañana les cuento las iniciativas vigentes para que se animen a participar o a generar su propuesta. Una de ellas es muy interesante.