Trump provoca caos y ‘guerra civil’ republicana

Hace 11 días que Donald Trump dejó Washington para refugiarse en Florida pero sigue influyendo, está presente y su peligroso legado provoca caos político y una verdadera ‘guerra civil’ al seno del partido Republicano. En torno al Capitolio el ambiente está envenenado y confundido, convirtiéndose en un terreno por demás riesgoso para la estabilidad del país. Solo hay que analizar algunos acontecimientos.

Primero, está el asunto de la congresista Marjorie Taylor Greene de Georgia, que dentro de la Cámara de Representantes algunas voces piden su expulsión por apoyar el movimiento QAnon (Q como referencia a un código de alta seguridad del Departamento de Energía y las primeras cuatro letras Anon de la palabra en inglés de anónimo), teoría conspirativa global, supuestamente encabezada por Donald Trump, que afirma que todos los presidentes de Estados Unidos han sido marionetas impuestas por una élite de poderosos para mantener un satánico culto sexual de asesinatos de niños. Además, ella ha sido incluida en el comité de educación de la Cámara, cuando sus controversiales comentarios y actitudes la descalifican.

Segundo, Kevin McCarthy -máximos republicano en la Cámara -quien enfureció a Trump por considerarlo responsable del ataque al Capitolio, fue a visitarlo a Florida para ponerse ofrecerle apoyo a que su partido recupere el liderazgo en el Congreso.

Tercero, la presidenta del Partido Republicano Ronna McDaniel, quien apoyada por Trump llegó a esa posición y fue una de las principales críticas de la toma del Capitolio sin culpar a Trump, fue reelecta hace cinco días.

Cuarto, el Lincoln Project -movimiento interno dentro del Partido Republicano que surgió en el 2019 para evitar la reelección de Trump- ha iniciado su campaña para expulsar a influyentes congresistas como Ted Cruz y Josh Hawley, por su incondicional apoyo a Trump.

Quinto, el viaje a Arkansas del congresista republicano por Florida Matt Gaetz quien en un acto público pidió que le den la espalda a su colega de partido por apoyar el juicio político a Donald Trump.

Sexto, Sara Sanders, ex vocera de la Casa Blanca y una de las principales asesoras y promotoras del movimiento de Trump se postula a la gubernatura de Arkansas,

Etc, etc, etc. Trump está presente, pero su legado es muy riesgoso. ¿Usted, qué opina?.