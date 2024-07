Trump lo había pronosticado

El primer mitin político de la campaña de Donald Trump para la elección presidencial de este año fue el 26 de marzo del año pasado. Ahí, desacreditó a la justicia que lo perseguía por diferentes investigaciones y acusó que todo esto obedecía a una conspiración demócrata para que no pudiera estar en los comicios. En esa ocasión hablaba de “fuerzas oscuras e intrigas”, advirtiendo a sus seguidores con la narrativa que posiblemente un pistolero intentará quitarle la vida. “No vendrán por mí, vienen tras de ti y yo solo me interpongo en su camino”.

El sábado pasado, no tuvieron que pasar muchos minutos para que después del atentado en contra del ex presidente los republicanos se volcaran en acusaciones y dirigieran las inculpaciones en contra de los demócratas, responsabilizándose de crear un clima que terminaría en el atentado en contra de Trump. Uno de esos comentarios -publicado en la red social X- fue el del Senador por Ohio James David Vance, quien escribió, “Lo de hoy no es solo un incidente aislado. La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa. Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump”. Ayer, J.D. Vance fue elegido por Trump como su compañero de fórmula a la vicepresidencia y recibió la nominación republicana, designación que fue calificada por Joe Biden como “un clon” de Donald Trump.

Sin embargo, habrá que insistir en que las teorías de culpabilidad y el intento de asesinato en contra de Trump no se hubiera llevado a cabo si el servicio secreto hubiera cumplido con sus responsabilidades. Desde el primer momento del atentado fue obvio que algo falló en cuanto a la seguridad. Fue por ello que el enfoque de la reflexión que publicamos el domingo bajo el título “En el atentado, ¿falló el servicio secreto?” -escrito apenas 90 minutos después del evento-, el argumento central era como el agresor siempre tuvo “a tiro de piedra” a Trump y a pesar que fue detectado por los francotiradores de la policía antes de disparar, no fue neutralizado inexplicablemente. El mismo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, lo calificó como “una falla”, al señalar que “estos incidentes no pueden suceder. Estamos hablando de una falla”, además que el mismo presidente Biden dijo el domingo estar de acuerdo en que se realice una “investigación independiente” para eliminar cualquier duda.

Lo único que el servicio secreto provocó con el “pequeño descuido” de seguridad fue permitir el atentado, magnificar las teorías acusatorias de los republicanos en contra de los demócratas, engrandecer la figura de Donald Trump -quien para muchos hoy en su héroe al sobrevivir al atentado- y fortalecer la ahora dupla Donald Trump / J.D. Vance para la elección presidencial.

Daniel Rodríguez

