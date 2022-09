Trump, ‘está empantanado’

‘Make great America again’ (Hacer grande a América otra vez) y ‘Save America’ (Salvar América) son dos slogans patentados por el expresidente Donald Trump. Ahora, aunque él no es autor, le podemos agregar a su legado ‘No one is above the law’ (Nadie está por encima de la ley). Este último se lo abonamos a la Fiscal de Nueva York, Letitia James, quien ayer dijo ir con todo el peso de la ley y demandó a Trump, sus tres hijos (Ivanka, Donald y Eric) por la obtención fraudulenta de préstamos, seguros y pagar impuestos más bajos.

El pasado 9 de agosto -en este mismo espacio, titulamos la reflexión como ‘Muy cerca el fin de Trump’, donde hablamos del allanamiento de su casa en Florida -por la posesión de documentos secretos propiedad del gobierno- y las consecuencias que pudieran traerle. Y establecimos que “los delitos violatorios de la Constitución pudieran enviarlo históricamente a pasar el resto de sus días detrás de las rejas”. Y el día 31 del mismo agosto, hicimos referencia en nuestra colaboración a que ‘Trump está acorralado’, que ante la contundencia de evidencias en el caso judicial, “está contra la pared” y que “pudiera pasar a la historia acusado de obstrucción de la justicia...y posiblemente con una ‘estancia’ detrás de las rejas y truncada su esperanza de regresar a sentarse nuevamente en el escritorio de la oficina Oval”.

Hoy, los cargos son diferentes. Estos se refieren a su vida privada, a los que se agregan a los cometidos durante su paso en la Casa Blanca. Lo que en los inicios de las investigaciones se decía que era ‘el principio del fin’, hoy se ha convertido en la ‘confirmación de una demanda anunciada’. Las demandas civiles se unen a las demandas penales. En Washington, en alguna vez hubo cuestionamientos de quienes señalaban de que como un empresario con dudosa reputación pudiera llegar a la presidencia. Sus seguidores dijeron que se trataba de una campaña de desprestigio dirigida desde el partido demócrata. Al paso del tiempo, sus acciones dieron la razón a quienes acusaban. Un estafador, timador y manipulador -dicen las acusaciones-, que hoy enfrenta demandas civiles, penales, estatales y federales. Toda ‘una fichita’, que ahora ya no tendrá que preocuparse de su carrera política y de cómo regresar a la Casa Blanca, sino como defenderse del Departamento de Justicia y del Servicio Federal de Recaudación de Impuestos, el ‘temido’ IRS. ¡Trump se encuentra en el pantano y está lloviendo!.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net