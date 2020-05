Trump, aprendiz de brujo

Atalaya

Trump está comportándose como un dedicado aprendiz de las más inhumanas acciones llevadas a cabo por Hitler en su fobia asesina contra todo ser humano que no perteneciera a la raza aria, es decir, a la supremacía blanca. Ni en su discurso ni en su actuación niega su irracional admiración por las prácticas de exterminio de los mayores asesinos colectivos del siglo XX, Hitler y Stalin; y es sabido por todos que sus lecturas de cabecera son los discursos y obras antisemitas del führer alemán, tratando en todo momento de aplicarlas a sus acciones al frente de la Casa Blanca.

La actual pandemia le ha dado un instrumento ideal para ello, pues en su afán de conseguir su reelección, intenta por todos los medios minimizar el impacto del COVID-19, empeñándose y así manifestándolo, que no hay que detectar a los contagiados, porque al contarlos se demuestra que hay más casos y sin contarlos, no existen los mismos. Ni en el mundo de Alicia en el país de las maravillas podrían entender esta lógica. Señala además que la cantidad de muertos por el COVID-19 no importa, porque según él, de no abrir ya la economía y la vida diaria, se causarán muchas muertes por alcoholismo, violencia intrafamiliar, suicidio o depresión. Tanto Hitler como Stalin deben estar regodeándose en sus tumbas al enterarse de las argumentaciones trumpianas para conservar el poder, al frente del cual sólo ha logrado dividir a los habitantes del país y alienando a sus aliados, fracturando todos los mecanismos existentes de sustento de la convivencia pacífica de las diversas comunidades del mismo. Será una auténtica tragedia para Estados Unidos que no logren destronarlo de la Casa Blanca, porque de seguir en el poder, en cuatro años más, podrá acabar realmente con la tan prestigiada y admirada democracia norteamericana, que ha mostrado en este cuatrienio, toda clase de debilidades y riesgos que la pueden borrar de la historia.

por Sergio López Rivera

FILOSOFÍA COTIDIANA

Evitar volverse viejo

Víctor Hugo, aquel novelista, poeta y dramaturgo del romanticismo francés, que transitara en este mundo por más de ocho décadas del siglo XIX, en su faceta literaria y creadora, autor de “Los miserables”, ha sido considerado como uno de los más grandes escritores en lengua francesa, defensor y promotor de cuestiones que aún hoy en día siguen preocupando, como los derechos de las mujeres, la educación, la pena de muerte y la unidad de Europa; enaltece nuestra condición humana, al referirse al árido tema de la vejez. Transcribo:

“-Te estás volviendo viejo –me dijeron– has dejado de ser tú, te estás volviendo amargado y solitario.

No, respondí; no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo sabio. He dejado de ser lo que a otros agrada, para convertirme en lo que a mí me agrada ser; he dejado de buscar la aceptación de los demás, para aceptarme a mí mismo; he dejado tras de mí los espejos mentirosos que engañan sin piedad.

No, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, personas, costumbres e ideologías. He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas, almas y corazones; no es por amargura es simplemente por salud.

Dejé las noches de fiesta por insomnios de aprendizaje; dejé de vivir historias y comencé a escribirlas, hice a un lado los estereotipos impuestos, dejé de usar maquillaje para ocultar mis heridas, ahora llevo un libro que embellece mi mente.

Me olvidé de idealizar la vida y comencé a vivirla.

No, no me estoy poniendo viejo. Llevo en el alma, lozanía, y en el corazón la inocencia de quien a diario se descubre. Llevo en las manos la ternura de un capullo que al abrirse, expandirá sus alas a otros sitios inalcanzables para aquellos, que sólo buscan la frivolidad de lo material.

Llevo en mi rostro la sonrisa que se escapa traviesa al observar la simplicidad de la naturaleza; llevo en mis oídos el trinar de las aves alegrando mi andar.

No, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo, a lo intangible; reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado.

Me estoy volviendo más prudente, he dejado los arrebatos que nada enseñan, estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes, estoy aprendiendo a cultivar conocimientos, estoy sembrando ideales y forjando mi destino.

No, no es que me esté volviendo viejo por dormir temprano los sábados, es que también los domingos hay que despertar temprano, disfrutar el café sin prisa y leer con calma un poemario.

No es por vejez por lo que se camina lento, es para observar la torpeza de los que a prisa andan, y tropiezan con el descontento. No es por vejez por lo que a veces se guarda silencio, es simplemente, porque no a toda palabra hay que hacerle eco.

No, no me estoy poniendo viejo, estoy comenzando a vivir lo que realmente me interesa”.

Y suscribe, escueta y llanamente: Víctor Hugo.

Chamacos de mi edad, os lo dejo de tarea.

por Uriel Eduardo Santana Soltero

MERCADOTECNIA

Reactivación y recuperación

Estamos en víspera de recuperación en la sociedad cumpliendo con los mensajes responsables en materia, primordialmente en materia de salud, para autorizar el cumplimiento de actividades en sectores Automotriz, Minería, Construcción, Turístico y Comercio entre otros con sus variables.

Durante el resto de la disposiciones señaladas por los responsables para lograr la recuperación y autorizar la reactivación económica con su reflejo en la economía y con ella la inversión dentro de los lineamientos trazados por los arreglos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Prudencia y disciplina son factores indispensables para eliminar o al menos aminorar los efectos de la Pandemia que alcanza la economía, principalmente en los sectores del empleo y las potenciales inversiones nacionales y extranjeras frenadas por la inseguridad que se anteponen a la tranquilidad.

Dios nos guarde de la discordia.

por Carlos Cortés Vázquez