Tres taches a la 4T

Sin proponérselo, el gobierno del presidente López Obrador se presentó tres veces a examen y, hay que decirlo, en las tres salió reprobado.

Esto en menos de dos semanas.

Fueron tres duros taches a su administración.

En primer lugar y utilizando toda la enjundia del “morenismo” convocó a la consulta para conocer si la opinión pública estaba de acuerdo o no en juzgar a funcionarios de gobiernos anteriores, especialmente ex presidentes, y como desde el punto de vista jurídico eso no se puede preguntar porque si hubo delitos hay que perseguirlos, la Suprema Corte por querer echarle la mano redactó una pregunta absurda y por más calor que intentaron ponerle los simpatizantes del régimen la participación fue de menos del ocho por ciento de quienes podían votar.

La gran mayoría despreció la consulta. Reprobado.

Tache.

La segunda prueba fue la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la encargada del deporte nacional pronosticó la cosecha de por lo menos 10 medallas y a fin de cuentas sólo se obtuvieron cuatro, una de ellas en futbol, deporte que está fuera del ámbito gubernamental.

En el resultado se reflejó el menosprecio del régimen a la actividad deportiva y se pagaron las consecuencias de que se hayan reducido los apoyos a deportistas además de los pleitos y sospechas sobre Ana Gabriela Guevara.

Cuatro obtenidas de 10 pronosticadas sería reprobado.

Tache.

Y la tercera prueba, la más sensible, fue la publicación del Coneval sobre la pobreza en los últimos dos años.

Un gobierno que se ha propuesto que primero los pobres, y que ha sacrificado apoyos a la ciencia, la cultura y precisamente al deporte para destinarlos al combate a la pobreza recibió el duro golpe de los números donde la pobreza no sólo ha aumentado, sino que ha crecido el porcentaje de la pobreza extrema (los pobres de los pobres) y la forma de asignar recursos de este gobierno (siempre según las cifras del Coneval) ha beneficiado más a los extractos ricos que a los pobres.

A la mitad del camino el proyecto medular de la Cuatro T está también reprobado.

Tache.

Y eso es apenas a la mitad del camino.

Falta ver cómo a lo largo de los próximos tres años siguen los exámenes, y siguen los resultados, que por lo que se ve hasta ahora no pintan muy favorables.

