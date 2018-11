Tres notas de lectura

•Parece ser que los arqueólogos se van acercando a despejar la incógnita de cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Una misión arqueológica francobritánica acaba de descubrir en un paraje llamado Hatnub, del Desierto Oriental, en una antigua cantera de alabastro, una gran rampa construida hace unos 4 500 años, por la época en que se construyó la Gran Pirámide de Guiza. A ambos lados tiene unas escaleras con agujeros para fijar postes de madera, donde se ataban las cuerdas con que se tiraba de una especie de trineo que transportaba los grandes bloques de piedra; de ese modo podían sacarlos remontando cuestas empinadas, con un declive de 20% o más. Los arqueólogos siempre supusieron que se habría usado un sistema de rampas, pero ahora también han descubierto cuál era el modo exacto de usarlas, que nunca se ha visto en otros lugares.

https://www.livescience.com/63978-great-pyramid-ramp-discovered.html



•Desde hace años el gobierno de Chile está enzarzado en un pleito con una empresa cazatesoros que pretende hacerse con el contenido de un galeón, el Oriflama, que había salido de Cádiz en 1770 y naufragó a unos 250 kilómetros de Santiago, frente a la playa de La Trinchera. La historia cuenta que la nave se hundió en una tormenta después de un fallido intento de rescatar a los sobrevivientes del escorbuto que había diezmado a su tripulación. La carga consistía en 1,741 cajas donde iba empacado un gran número de objetos (unas 450,000 piezas) de cristal de La Granja: candiles, vidrios para ventanillas de coches, vajillas, instrumentos ópticos, etc. Tras del hundimiento, algunas de las cajas flotaron hasta las costas chilenas. El dueño de la carga era un comerciante español, Jerónimo Ustáriz, que compró toda la producción de la Real Fábrica de Vidrio de La Granja cuando la nueva moda del reino de Carlos III desplazó el gusto de años anteriores. Paloma Pastor, actual directora de la Fábrica de La Granja, dice que el cargamento es un hallazgo importantísimo.



•A veces se antoja muy conveniente que los gobernantes tuvieran algún interés o pasatiempo que los alejara de ocurrencias y caprichos. El Emperador de Japón, Akihito, no gobierna, pero además de ser una figura simbólica importantísima, no sólo se dedica a cortar listones y presidir ceremonias: es un especialista en biología marina, un ictiólogo de los más eminentes del mundo, que ha publicado sus trabajos en revistas científicas como el Japanese Journal of Ichthyology, Nature y Science y ha colaborado en varios libros. Su campo de investigación son unos peces llamados góbidos (Gobiidae), que según informa Wikipedia “son una familia de peces del orden Perciforme. La mayoría son marinos de aguas tropicales o subtropicales, que viven en aguas costeras poco profundas y alrededor de los arrecifes de coral, aunque algunas especies son catádromos que viven en aguas de ríos de islas oceánicas”. Parece que el interés por los peces es cosa de la familia imperial; el padre y antecesor de Akihito se especializó en las medusas, y su segundo hijo, Fumihito, estudió taxonomía de peces en Oxford y también ha publicado numerosos estudios.

http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/10/31/01008-20181031ARTFIG00141-akihito-l-empereur-du-japon-publie-dans-les-plus-grandes-revues-scientifiques.php