Torneo pintado de azul

La fase regular del torneo Apertura está a punto de expirar, le restan dos fechas y como “broche de oro” al desastre que ha sido la calendarización, el desenlace del torneo se dará con una fecha doble.

Con el actual panorama, hay cosas que ya están definidas: el Cruz Azul terminará como el mejor de todos. Tiene el liderato general amarrado con todas las ventajas reglamentarias que esto conlleva.

Después están los equipos que tienen en sus manos su pase directo a la Liguilla: Toluca, Tigres y el Monterrey.

Y finalmente los que están en la “frontera” entre ir directo a la Liguilla o jugar el Play In: San Luis, Pumas, Xolos, América, Guadalajara y Atlas. Del resto solamente el León tendría posibilidad de meterse al Play In. Son tres puntos los que separan al Atlas de la Fiera, pero el equipo de Eduardo Berizzo tiene mejor diferencia de goles.

En la siguiente fecha, los rojinegros reciben al Cruz Azul y despues visitan al Necaxa; el León recibe al Mazatlán y visita al Monterrey. Si los Zorros “parpadean”, en una de esas se quedan fuera.

Mencionamos la calendarización: la fase regular terminará el domingo 10 de noviembre, después vendrá el receso por la Fecha FIFA, por lo cual los equipos que califiquen a la Liguilla de forma directa tendrán una espera de 17 días antes de que inicie la fase final para ellos, eso hasta el miércoles 27 de noviembre.

México jugará contra Honduras el partido de Vuelta de la Nations League el martes 19 de noviembre en Toluca; de acuerdo con el calendario de la Liga MX, el Play In se jugaría el jueves 21, por esta razón, como ejemplo, para el América es importante calificar directo a la Liguilla, porque podría tener jugadores convocados a Selecciones de Sudamérica que también jugarían el martes, para regresar del Cono Sur el miércoles y jugar el jueves.

Ya se verán las decisiones que tome cada equipo para resolver una eventual problemática por el parón, aunque también tendría sus beneficios, como recuperar jugadores lesionados.

El Cruz Azul ha sido por mucho el mejor de la fase regular. El gran reto para Martín Anselmi y sus jugadores, obviamente, es ganar la Liguilla y levantar el trofeo de campeón.

Hoy en día con ligereza de escucha y se lee, que si un equipo como Cruz Azul, América, Tigres, Toluca, Monterrey Chivas o el que sea, vence a un equipo en el papel inferior, se considera como normal, lo cual tiene lógica, pero tratando de demeritar el triunfo; el América le metió cinco goles al Mazatlán, Pachuca seis al Necaxa, Chivas cinco a Juárez, “hay que ver a quien le ganó” se suele decir, como si la victoria no tuviera valor por ser ante un rival de “poca o monta”, pero si no le gana, entonces vienen las criticas.

El resultado está, si se sobredimensiona o se menos precia, es problema de cada quien.

El momento llegará en que se tenga que analizar y evaluar lo hecho por cada equipo, y en los casos de Guadalajara y América no se podrá omitir las calamidades que a ambas instituciones les han causado las lesiones.

No es un detalle menor, y hay que mencionarlo ahora, porque después ya sabemos la “caja de resonancia” que Chivas y Águilas tienen.

En Verde Valle no se ha aclarado si el elevado numero de lesionados fue producto de la forma de trabajar fisicamente del cuerpo técnico anterior, pero para un plantel al que no le sobra nada, para ser competitivo, le quitas a “Tiba” Sepulveda, Roberto Alvarado, Antonio Briseño, Armando González, en su momento Cade Cowell, ahora Ricardo Marín, es dar ventaja al no contar con tus mejores elementos.

A André Jardine le van a exigir el tricampeonato, cosa que hoy se ve difícil de lograr. Si eso ocurre, sería justo que en el análisis se incluyera el “hospital” en el que se convirtió el equipo de Coapa.

Tiempo para poco, ya mañana con tres partidos arranca le penúltima fecha del campeonato.