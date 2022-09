Torneo de Santa Anita listo

A partir del 19 de septiembre dará comienzo un torneo del circuito Jalisco, en esta oportunidad en la zona sur de la ciudad en unos de los clubes más bellos de la zona, me refiero al Club de golf Santa Anita.

El día 15 de este mes cierran las inscripciones.

Se jugarán en todas las categorías de amateur empezando por la AA de hombres y de mujeres, siguiendo por la A , B , C , D , N , como las de veteranos mayores de 50 años.

Siempre es un torneo que se ha destacado por su buena organización, dirigida está por su director de tenis del club, profesor Héctor Gomez, y su staff, como también con los hermosos trofeos que se entregan a los campeones y finalistas tanto de singles como de dobles en ambas ramas.

Se recibirán a los jugadores con una cena de bienvenida, y entre semana tendrás algunos otras actividades.

Los partidos comenzarán desde las 7 hrs en lagunas categorías y los últimos horarios será a las 20 hrs, como se puede ver se tendrá durante toda una semana una gran actividad tenística y social.

El reto de Santa Anita será como muchos otros eventos, el de superar las inscripciones del Atlas Chapalita, el cual llegó a 460 jugadores amateur, no me cabe la menor duda que lo logrará, ya que tiene todas las comodidades y atenciones para que la gente asista y se divierta.

El 15 de septiembre cierran las inscripciones no te quedes afuera.