Todos son empáticos y solidarios… en campaña

Como no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, los partidos políticos de nuestro querido México se encuentran ya en las precampañas para determinar a quienes serán sus candidat@s a disputar 15 gubernaturas, 300 curules federales (que se convierten en 500), los integrantes de los congresos estales, presidencias municipales, con todo y las regidurías que las componen, y aunque en realidad ya tienen sus listados de quienes serán “l@s bueno@s” para la disputa constitucional, los ritos se deben de cumplir, pero lo que sí se puede adelantar es que todos l@s ungid@s serán empátic@s y solidari@s con cuanto tema se les ponga enfrente…en campaña, porque ya ungidos: si te conozco, ni me acuerdo.

Los séquitos que hoy se encargan de realizar la pesada y en ocasiones hasta peligrosa labor de presentar a sus candidatos ante las comunidades más diversas y en los horarios más incomodos, serán los mismos encargados de no permitir que alguien se les acerque a los ungidos, y cuando alguien por suerte o su ingenio logre pasar ese cerco, invariablemente recibirá la promesa fácil: “con mucho gusto, llámale a mi secretario (a)”, quien solícito tomará sus datos y segundos después olvidará y desechará su asunto, a menos que le signifique algún beneficio o negocio.

Aclaro que no soy profeta, ni nada que se le parezca, pero lo he visto y vivido tantas veces, que ahora puedo entender el porqué mi padre (+) siendo amigo de importantes personajes de la política siempre se negó a pedirles favor alguno para su beneficio personal o familiar, y aunque no faltaba quien le recriminara su actitud, con el tiempo nos dimos cuenta de que a él le asistía la razón.

Los resultados de tan ardua tarea los empezarán a dar “a cuenta gotas”, en busca de aprovechar más los tiempos y espacios de los medios, pero con tantas complicaciones como ahora tenemos en cada comunidad, seguramente les será más difícil poder penetrar en las conciencias ciudadanas, sobre todo por lo mal que se les ha tratado.

APUNTE

Ahí se los dejo de tarea para que vayan identificando y en su caso desechando, porque ahora viene el tiempo en el que la ciudadanía deberá de hacer valer su voto y seleccionar a aquellos que verdaderamente quieran servir a la gente que les da de comer, la que paga sus sueldos y les permite lujos que difícilmente en otro país democrático se les permitiría…afortunadamente, no todos son iguales.

Cuando reflexiono sobre estos temas, en ocasiones he llegado a concluir que quizá sea mejor dedicarme a escribir libros (o lo que algunos consideran libros), sobre todo luego de que el Presidente López Obrador “jura y perjura” que durante más de 18 años ha vivido -a todo dar- de los derechos de autor de sus “obras”.

cuauhtemoc.cisneros.madrid@gmail.com