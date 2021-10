Todos los rounds serán difíciles para “Canelo”

El tapatío Saúl “Canelo” Alvarez y el estadounidense Caleb Plant, se mantienen muy activos en dimes y diretes, declaraciones para vender su pelea del 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Plant, invicto campeón mundial súpermediano FIB, dijo que “algunos han perdido la pelea con ‘Canelo’ antes de que suene la campana. Yo creo que por eso lo irrito tanto. Algunos llegan a entregarle su cinturón, entregar (y recibir) su cheque y volverse a casa. Los que me conocen saben que yo solo estoy aquí porque quiero sus cinturones”. El texto lo publicó la empresa Premier Boxing Champion.

“Estoy agradecido por contar con esta oportunidad —sigue Plant— la aprecio mucho, pero no estoy aquí para ser más famoso. Estoy aquí para ganar y llevarme esos cinturones. ‘Canelo’ dice que los rounds iniciales serán difíciles, pero yo digo que todos los rounds serán difíciles para él. Su desafío es grande. Quiero que mi nombre quede grabado en la historia y el 6 de noviembre representa un gran paso hacia ese objetivo. Cuento con una gran oportunidad frente a mí. No he tomado ningún atajo en mi entrenamiento. Me he preparado tanto mental como física y espiritualmente. Estoy simplemente enfocado”.

El récord de Plant, 21 peleas, con 12 nocauts favorables. El campeonato súpermediano FIB lo ganó tras superar por decisión al venezolano José Uzcategui. El mexicano, campeón mundial súper mediano CMB, OMB y AMB, presentará palmarés de 59-1, 38 nocauts.

En Estados Unidos habrá negocio, las entusiastas actuaciones y declaraciones de Plant, y de “Canelo”, deben vender, y bien, el pago por ver. En México, todos los aficionados ya saben quién va a ganar.

“Los atributos físicos de Caleb marcarán la diferencia si los utilizamos de la manera adecuada. Varios rivales de ‘Canelo’ no han podido hacerlo, pero nosotros contamos con la capacidad de utilizar nuestra altura y nuestro alcance de la forma indicada, y mi expectativa es que Caleb podrá hacerlo cuando llegue la hora de la pelea. Representar a la ciudad de Nashville, Tennessee, lo es todo para nosotros”, concluyó Justin Gamber, entrenador de Plant… Y por ahí estaré atisbando.