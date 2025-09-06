Todo preparado para el 21K Atlas

Con la ruta marcada en el recorrido, que la lluvia finalmente permitió hacerlo al comité organizador, está todo listo para la edición número 36 del Medio Maratón Atlas que se efectuara este domingo 7 de septiembre con salida a las 6:30 de la mañana.

De nuevo el evento será selectivo para el Campeonato Mundial de Medio Maratón, donde las marcas establecidas por la Federación Internacional, para poder ganarse un boleto, son de 1:04 en la rama varonil y 1:14 en la rama femenil.

En el 2023, la del equipo de Jaguares de Tonalá, Isabel Oropeza, se ganó con su marca de 1:14 el boleto para el mundial en Riga, Letonia.

En esta edición 36 el Mundial sería en San Diego, California, pero con problemas con el gobierno estadounidense de no otorgar visas a ciertos países, la Federación Internacional decidió por este año suspenderlo hasta nuevo aviso o nueva sede.

Atletas importantes participantes

Con el número 41 saldrá la tricampeona Isabel Oropeza, con el número 42 Beatriz Gesabwa, quien en la edición anterior quedó en segundo lugar, y en tercero la hermana menor Fanny Oropeza, que también terminó en tercer lugar.

En la rama varonil saldrá con el número 1 el de Zacatecas, Saúl Acosta Muro, campeón de la edición anterior; con el número 2 el de Jalisco, José Luis Santana, quien es campeón en dos ediciones, mientras que con el numero 3 Víctor Emmanuel Zambrano, también del grupo de Zacatecas de Ramón Díaz, el cuarto Juan Carlos Romero del mismo grupo, quien ha sido campeón en dos ediciones anteriores.

Estos son algunos de los competidores nacionales con posibilidades de obtener el triunfo, como ha sido en las últimas ediciones.

Por la legión extranjera todos aparecerán el sábado después de haber participado en la Ciudad de México.

